議會爭取敬老卡累點、擴大範圍 新北市府允明年提評估報告

新北市議會預算審查持續中，卻因敬老愛心卡點數是否累積、擴大，讓預算審查一度卡關。各黨議員都爭取「敬老愛心卡點數累計」、「擴大在超商使用」兩大訴求，新北市今天終於鬆口，表示將「朝累計點數、開放至超商使用」方向努力，並承諾在明年六月提出具體可行方案的評估報告。議長蔣根煌也裁定市府依照議員建議方向辦理。

市議員李翁月娥開場便直指，議會連續五天無法審預算，原因就是市府不願明講敬老卡要不要改革，目前制度中，45％長者用得到這些卡，但55％長者根本用不到點數，普及性不足，要求市府明確回答「到底要不要做？」一定義講清楚。

市議員馬見指出，議會跨黨派都支持擴大敬老卡使用範圍，市府必須清楚告訴議員「願意做到什麼程度」，他要求市府明年六月一日前，市府必須提出預算概算與可行性資料，並啟動與四大超商、農會、藥局、金山與烏來溫泉協會洽談，簽訂合作MOU的可行性，最後則是硬體設施汰換與晶片卡升級等資料確切時程。

社會局長李美珍回應，市府高度重視敬老卡議題，明年已規畫新增六項使用用途，並表示議員建議都會納入評估，多次重申「會朝這方面努力」。

副市長朱惕之說，制度調整牽涉法規、系統、硬體汰換等，不是市府不做，而是需完整評估，強調明年六月前會提出完整報告，硬體汰換規畫則在七月提出。他說，敬老卡明年增加六百點與新增六項服務都是市府積極作為，但任何改革都必須「能負責任地執行」，不能倉促上路。

市議員許昭興則說，如果點數累積一年無法做到，至少3個月重新計算一次，無論如何都該給市民交代。

市議員李宇翔則指出，累計點數是民眾最在意的事，若一次到位困難，可從農會等合作單位先行推動，再逐步擴大。他也認為，計畫愈晚啟動愈難執行，市府應展現誠意。

市議員議員黃淑君說，新北討論敬老卡已近兩周，市府卻「愈做愈差」，要求市府明確承諾累計點數，並改善長者叫計程車困難的狀況，所有改革都應有評估方向，而非拖延不動；陳乃瑜則提到偏鄉長者因難出門，點數年年歸零形成剝奪感。

在議員強烈壓力下，市府終於明確回應，包括承諾明年六月提交累計點數與場域擴大方案評估報告，會朝「累計點數、開放超商」方向推進。