青山宮暗訪起轎 蔣萬安向青山王報告艋舺4大建設進度

萬華宗教盛事「艋舺青山宮暗訪暨遶境」今天登場，一連三天，台北市長蔣萬安今參加夜巡暗訪遶境，包括議員應曉薇、郭昭巖、吳志剛、副市長張溫德、民政局長陳永德等人陪同參拜。蔣也在青山王面前，報告北市府絕對全力支持青山王祭典，也絕對專心為地方為萬華發展。

蔣萬安細數台北市政府在萬華推動的建設及進程，包括捷運萬大線一期，第一班列車已經在去年11月從國外運到台灣，力拚2027年順利通車；艋舺公園全新改造動工，全力拚明年八月順利完工：包括第一果菜市場、魚市場也加速推進。

蔣萬安說，自青山王坐鎮萬華後，保佑地方發展，也陪萬華鄉親度過許多難關，不僅是艋舺的信仰中心，也是相親的心靈寄託，今年是青山宮建宮170周年，祭典更加盛大，北市府給予全力支持幫忙，要讓萬華青山宮走進全市，

包括板南線規華青山王專車，月台廣告電視燈箱也宣傳行銷青山王祭典，還有西門町的藝文紅壇，今年規模氣勢更勝以往。北市府並推出藝閣車，12月7日共同舉辦青山王音樂祭，結合萬華商圈店家推出各項優惠行銷，帶動地方發展。

