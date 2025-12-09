淡水大停水爆民怨 里長控群組求救無人回…區長：資訊落差造成誤會

淡水大規模停水引爆民怨，多名里長近日陸續砲轟淡水區長陳怡君與區公所主管。曝光對話截圖顯示，崁頂里、新興里等里長在群組連番通報「我們沒水了」、「請補水」、「民生用水告急」，卻遲遲等不到回覆，引發不滿。有里長怒喊「區長又躲起來了」、「新興里不是人喔」群組情緒失控。

里長們表示，當時供水站水塔不足，民眾大排長龍，卻始終等不到調度指示，「大家都在群組裡求救，但就是沒人回。」有人怒批，「里民等水等到崩潰，官方卻像消失。」

崁頂里長吳庭岳則在臉書公開指出，此次災情真正問題是「災害應變中心未啟動、第一線沒資源」，制度缺口讓基層承受全部壓力。他也透露，有課長因貼文遭要求「寫報告」，直言「找替罪羔羊不會讓問題消失」。

對於里長不滿，淡水區長陳怡君接受求證時說明，11月30日晚間是停水民怨爆發最嚴重的時段，她同時被市府各局處、旅館業者、自來水公司與地方通報包圍，「電話沒有停過」，分工指派副區長與工務課長盯群組訊息，但自己確實未能即時回覆，「造成誤會，我很抱歉、也很遺憾。」

她說，當天盥洗需求暴增，公所必須在短時間內協調福容、將多家旅館與數個活動中心開放免費洗澡，飯店因第一次配合有諸多行政流程要處理，一度卡關，她必須持續與市府及業者確認。

陳怡君指出，旅館現場也需公所派人疏導，「有些飯店大量排隊，我們要請民眾分流到人比較少的地點，很多同仁忙到半夜一點才收工。」

至於外界質疑她未在「台水災害應變群組」內掌握狀況，她澄清，該群組一開始由台水自行成立，「沒有邀請淡水區公所加入」。她也是後來才得知群組存在，工務課長還是被某位里長「拉進去」，她本人並不在群組內。

「真正的調度是在公所官方的EOC群組。」陳怡君說，各課室在EOC群組裡回報並分工，送水、水車、盥洗、旅館等訊息都在那裡整合。

針對有課長被要求寫報告的說法，陳怡君否認，並表示公所同仁已極度辛苦，「人手不多，還要開旅館、開活動中心、派水車、跑現場，我怎麼可能叫他們寫報告？完全沒有這回事。」

她強調，淡水區公所每日調度八里、五股、蘆洲、石門、三芝等地送來的水塔，並與工務局合作調度20多台水車，同仁從未缺席，「公所跟市府這邊都有盡力在第一時間處理民眾問題。」