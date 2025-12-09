迎接耶誕節 2025板橋花市變身親子嘉年華邀市民同樂

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
圖／取自新北市政府
圖／取自新北市政府

為迎接充滿溫馨的耶誕節，板橋區公所於114年12月13日(六) 12點分至17時在板橋花市舉辦「2025歡樂耶誕 板橋花市百花綻Fun 親子同樂嘉年華」熱鬧登場，活動內容有聖誕限定DIY、聖誕小樹佈置競賽、滿額贈活動、花市集章Go闖關集好禮、活動抵用券、親子趣味競賽及舞台表演等豐富內容，邀請市民在花卉芬芳與節慶氛圍中，共享歡樂幸福的週末。

板橋區長陳奇正表示，活動不僅結合公益與回饋，更與新北市政府農業局合作從上午10點同場加碼系列活動，有小農市集、小農夫栽培記DIY、香草Fun五感，讓孩子們認識植物培養生態保護與惜物觀念，「香草Fun五感」則透過互動體驗帶領參加者透過嗅覺、觸覺與視覺探索香草的奧秘，富有寓教於樂。

板橋區公所表示，活動當天中午12點現場開放8組「聖誕小樹大變身」競賽報名，以親子為單位報名，一組至少2人，發揮創意為小樹穿新衣，票選人氣獎可獲得精美獎品；此外，下午1點現場開放80組「聖誕松果掛飾DIY」報名，每組需捐贈3張當期統一發票即可參加，帶走獨一無二的耶誕飾品。另捐當期發票1張兌換50元活動抵用券，可至花市內攤位消費；凡在花市攤位或小農市集消費滿指定金額即可參加滿額贈，滿滿好禮過耶誕。

