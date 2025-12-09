淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

淡水地區日前因淡北道路工程挖破自來水主管，導致大規模停水，影響數萬住戶。承包工程的榮工工程公司近日發布聲明，強調施工均依核准設計圖進行，未在圖示範圍內發現任何自來水管線，認為相關說明應由自來水公司負責。台灣自來水公司今表示，已提供正確圖資，後續將由第三方公正單位調查，「資料攤開後責任就會清楚」。

榮工公司在聲明中指出，施作範圍約5.45公里，所有挖掘作業均依照契約規範與監造主核定的設計圖進行。公司強調，事故地點的管線實際位置與圖資不符，施工單位依圖施作卻未在設計圖範圍內看到任何自來水管，「這條管線從何而來、為何會在現場」，應由自來水公司對業主與社會說明。

榮工也表示，供水為公務事業，自來水公司本就具備調度備援管線與臨時供水的責任與能力；事發後施工單位已依程序通報並全力協助搶修，包括配合開挖、設備支援及提供相關資料。外界對於原因的質疑與說明，應由自來水公司出面說明，而非施工單位。

台水第一區管理處副處長陳昭賢則回應，相關圖資、會勘紀錄與現場資料，後續都會進入行政程序並交由第三方公正機制調查，「把所有單位的資料攤開來，就知道哪裡出了問題」。陳昭賢強調，台水提供的均為正確圖資，過去也與相關單位辦理多次會勘，中間若有資訊落差，將在調查中逐一釐清。他並指出，此案影響重大，「等待第三方調查結果，責任歸屬自然會明朗」。

新北市養工處統計，112年至114年間共通報269件管線挖損事件，以土城區51件最多，最常見為天然氣及瓦斯管線披覆破損，災害類型多屬第3級、影響20至299戶。養工處表示，約9成事故屬施工操作不慎造成，挖損管線多可在當日修復；賠償依規定由挖損單位負責，道管中心則持續監控修復進度。

為提升地下管線圖資精準度，養工處表示，新北已要求管線單位於新設、更新、維護時同步完成測量，並建立淺埋管線限期改善機制，逐步更新老舊管線為實測圖資。工務局也推動兩階段路證制度，要求施工後14天內完成圖資測量，並經系統、抽查與複查三道程序審核，目前新北市實測圖資比例已提升至47%。

淡水停水事件雖已恢復供水，但責任歸屬仍待釐清，後續將依第三方調查結果確認，是圖資落差、施作偏離設計，或其他因素導致管線破裂。