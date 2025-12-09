聽新聞
4米高夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海即將登場
各地耶誕氣氛漸濃，新北水利局在新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達4公尺立體聖誕花束，燈飾將在12月13日下午5時點亮。
水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，是在地居民日常休憩的熱門據點。為迎接浪漫耶誕節，在沿線布置多款節慶燈飾。除五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景。
水利局說明，今年耶誕燈飾從12月13日起，每天下午5時至晚間10點亮燈。中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則布置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。
宋德仁說，無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，都是新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌。
