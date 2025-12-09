快訊

4米高夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海即將登場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
耶誕氣氛愈來愈濃，到鴨母港溝萬福廣場，可與4米高夢幻聖誕花束合影。圖／新北水利局提供
耶誕氣氛愈來愈濃，到鴨母港溝萬福廣場，可與4米高夢幻聖誕花束合影。圖／新北水利局提供

各地耶誕氣氛漸濃，新北水利局在新莊中港大排、蘆洲鴨母港溝的行道樹點亮五彩繽紛燈海，並在鴨母港溝萬福廣場打造一座高達4公尺立體聖誕花束，燈飾將在12月13日下午5時點亮。

水利局長宋德仁表示，中港大排及鴨母港溝在市府團隊長期整治下，是在地居民日常休憩的熱門據點。為迎接浪漫耶誕節，在沿線布置多款節慶燈飾。除五彩燈海外，鴨母港溝文化廣場更設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾，讓家人、情侶與朋友都能漫步在繽紛燈影中，享受獨具氛圍的冬季夜景。

水利局說明，今年耶誕燈飾從12月13日起，每天下午5時至晚間10點亮燈。中港大排河廊沿線行道樹，以柔和淺粉色搭配浪漫深紫色燈串，呈現自然漸層與夢幻光影；鴨母港溝人行道則布置生動活潑的麋鹿與企鵝燈飾，樹下更有五顏六色的圓錐小聖誕樹，讓整體空間宛如色彩跳躍的聖誕樂園，營造濃厚節慶氣息。

宋德仁說，無論是新莊中港大排或蘆洲鴨母港溝，都是新北市最具代表性的親水河廊空間，白天綠意盎然、夜晚光彩奪目，燈影與水面交織成夢幻景致，展現全新河岸風貌。

中港大排行道樹披上浪漫耶誕燈飾，呈現自然漸層與夢幻光影。圖／新北水利局提供
中港大排行道樹披上浪漫耶誕燈飾，呈現自然漸層與夢幻光影。圖／新北水利局提供
新北中港河廊下設置雲朵造型燈飾相框，成為耶誕氣氛滿滿的必拍景點。圖／新北水利局提供
新北中港河廊下設置雲朵造型燈飾相框，成為耶誕氣氛滿滿的必拍景點。圖／新北水利局提供
鴨母港溝文化廣場設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾。圖／新北水利局提供
鴨母港溝文化廣場設置立體造型聖誕樹與可愛聖誕帽燈飾。圖／新北水利局提供
為迎接耶誕節到來，鴨母港溝已悄然換上應景燈飾。圖／新北水利局提供
為迎接耶誕節到來，鴨母港溝已悄然換上應景燈飾。圖／新北水利局提供

燈飾 港大

相關新聞

淡水停水爭議延燒 榮工撇責 台水：待第三方調查

淡水地區日前因淡北道路工程挖破自來水主管，導致大規模停水，影響數萬住戶。承包工程的榮工工程公司近日發布聲明，強調施工均依...

4米高夢幻聖誕花束盛開 中港大排、鴨母港溝絢爛燈海即將登場

東湖塞車停車苦...樂活地下停車場今啟用 地方仍嘆不夠

北市東湖塞車嚴重，除人口密集、道路窄停車需求不足，上下班尖峰從汐止往東湖車流也大，為紓解東湖停車，市府繼東湖立體停車場後...

北市社子島區段徵收公聽會 自救會和警爆衝突

台北市社子島地區區段徵收公聽會今天登場，自救會成員到場抗議反對區段徵收，一度和警方爆發衝突；場內則有居民認為不應犧牲多數...

萬華宗教盛事青山王祭登場 保儀尊王披虎頭首參與遶境

2025年艋舺青山宮暗訪暨遶境活動今起連三日登場。今年適逢艋舺青山王祭170周年，作為台灣最具代表性的宗教慶典之一，規模...

不滿民汐線經營權給新北 綠議員轟這條捷運恐有3大弊病

內湖交通壅塞，居民盼了20年的民汐線已開始先蓋汐東線，據今年8月市政會議的「民汐線北市段」專案報告，北捷局明確表示，民汐...

