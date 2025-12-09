北市社子島區段徵收公聽會 自救會和警爆衝突

快訊

中央社／ 台北9日電

台北市社子島地區區段徵收公聽會今天登場，自救會成員到場抗議反對區段徵收，一度和警方爆發衝突；場內則有居民認為不應犧牲多數人的權益，「社子島沒有開發就沒有未來」。

台北市地政局土地開發總隊上午在士林區中洲區民活動中心舉辦「社子島區段徵收公聽會」，自即日起至13日將舉辦16場次，並開放區內土地所有權人及利害關係人參與，後續會將區段徵收計畫報請內政部審查核定。

為表達反對區段徵收意見，社子島自救會及環團人士到場抗議，過程中和北市警方爆發推擠衝突，自救會成員現場高呼「反對區段徵收」、「反對輾過社子島！更反對柯規蔣隨」等口號，警方也出動約70人維護現場秩序。

社子島自救會發言人李華萍隨後在場外表示，台北市政府持續無視社子島居民的長期反對意見，並質疑北市府未提供依土地徵收條例第38條第1項規定應檢具的「區段徵收計畫書」，所有權人與居民無從表達意見，已違反土地徵收條例意旨，要求北市府取消區段徵收公聽會。

李華萍批評，北市府至今未與反對參與區段徵收的民眾溝通，也未就每件剔除陳情案逐一溝通說明，即強行召開區段徵收公聽會，完全視內政部的要求為無物，也會造成1萬多人滅村。

環境權保障基金會副執行長許博任也說，北市府今天再次召開連區段徵收計畫書都不存在的公聽會，程序明顯違法，浪費社會成本，將持續收集反對地主意見單，遞交給北市府和內政部。

時代力量發言人鄭宇焱表示，北市府以違法方式進行公聽會，呼籲應傾聽在地居民聲音，不應將反對意見者排除在外，這關乎居民的權利和生存尊嚴，且要正視建商利益團體進駐社子島的情形，社子島居民不應在錯誤的政策前提下承擔被迫遷的代價。

自救會等人最後在現場高呼「反對區段徵收、解除禁建、原地改建、九大聚落全數保留」口號。

場內公聽會上，有1名男居民則表示，每次只要聽到社子島有火災就心驚膽跳，因為消防車都進不去救災。希望大家理智考慮為何要開發、區段徵收，而不能原地重建，因為這裡住了1萬多人，有土地者若不犧牲去興建國宅，那些人要住哪裡，「社子島沒有開發就沒有未來」。

另1名女居民也說，力挺自救會的教授徐世榮著作有提到「區段徵收是政府最後不得已的手段」，若反對者認為區段徵收是惡法，就應到立法院要求修法，且為違法工廠爭取就地合法保留和改建，是為少數人利益犧牲社子島多數居民。

土開總隊總隊長范乾峯表示，每次召開協議價購說明會或公聽會，其實都是在撕裂社子島居民感情，並不樂見，因爲大家都有各自立場，民主社會應互相尊重，希望法令規定要做的事由政府來做就好，「大家出了這個門，都還是社子島的鄉親」。

范乾峯說，就算將來開發、興建專案住宅，大家都還是住在一起，不要在這個時間點就撕破臉，若有做不足之處，就由北市府來努力，希望能做得圓滿和往前走。

