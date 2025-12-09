東湖塞車停車苦...樂活地下停車場今啟用 地方仍嘆不夠

北市東湖塞車嚴重，除人口密集、道路窄停車需求不足，上下班尖峰從汐止往東湖車流也大，為紓解東湖停車，市府繼東湖立體停車場後，樂活地下停車場今啟用，不過地方仍憂停車空間不足，加上接下來民汐線施工，東湖交通恐更惡化，市府應提前因應。

東湖里長邱朝祿說，現在東湖地區的停車空間還是不夠，只能期望未來都更大進步，大家自己大樓有停車位，因為東湖住戶多，道路設計又小，若車子沒有停在地下室，交通問題真的無法解決。

「現在交通已經很糟糕了，再嚴重也嚴重不到哪裡去了！」邱說，接下來汐東線施工，也可能會有七八年的黑暗期，交通局應該要提前疏導因應，市府應該善用東湖的替代到路，不要集中在康寧街、康樂街。

北市議員李明賢今天出席樂活地下停車場啟用也表示，這處停車場興建地方爭取許久，盼解決停車，因過去只要東湖辦夜櫻季就大塞，儘管地方爭取開挖地下三層，但市府考量停車場僅興建地下兩層，停車場僅是紓解停車，東湖的塞車問題仍要更多配套。

交通局長謝銘鴻表示，樂活地下停車場之所以只挖兩層，是因旁邊有內溝溪，加上成本考量，還是呼籲民眾多使用大眾運輸，如每年的櫻花賞夜櫻希望多搭大眾運輸。至於東湖的塞車問題，接下來將有捷運施工，絕對會先請新北市提前送交維計畫，提相關配套因應。

今天啟用的東湖樂活公園地下停車場有207席汽車位、4席大型重型機車位、71席機車位，12月9日12時起開放免費停車，並自明年1月1日零時起正式收費。

停管處表示，樂活公園地下停車場結合智慧、科技、環保、綠化等設計理念，參酌鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車、大型重型機車計時收費每日8時至21時每小時40元、21時至翌日8時每小時20元。

小型車全日月票5000元、大型重型機車月票最高售價為2500元，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限20元，機車全日月票300元。