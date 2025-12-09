AIT迎美國建國250週年 巡迴展首站新北登場

為推廣青年公民外交，新北市青年局去年起與美國在台協會（AIT）合作辦理英語、外交等課程，今年AIT舉辦美國建國巡迴展，首站選在新北，以互動展覽讓青年認識美國文化與民主歷程。

新北市青年局發布新聞，美國在台協會（AIT）為迎接美國建國250週年，在台舉辦「美國250：從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」，首站選在新北市青職基地辦理。

青年局長邱兆梅說，美國在西元1776年宣布獨立宣言後正式建國，至今已是有近250年歷史的民主政體，在公民參與、民主教育上都有許多值得學習之處。AIT透過「新北美國資料專區」在新北市打造「美國250」系列展覽，為青年展示民主政治的重要歷程。

青年局指出，113年起與AIT合作開辦「青年英語學習社」，今年3月也在新北市青職基地成立「新北美國資料專區」，提供美國文化、社會、歷史等書籍，並開辦美國留學指南、AI插畫創作、美國旅遊等講座課程。新北更率先與AIT合作辦理「外交事務工作坊」，讓學員以全英語模擬外交談判情境，並由AIT官員分享第一線外交經驗，相關活動課程已累積上百位青年參與。

美國250週年巡迴展新北場包含許多互動體驗，如美國英雄心理測驗、華盛頓聲音肖像、展示各州歷史與特色的「閃耀50星地圖」等，即起至12月29日可至新北美國資料專區免費參觀，後續將在AIT美國中心、台北美國資料中心、台中美國資料中心、AIC美國創新中心及高雄美國資料中心巡迴展出。