不滿民汐線經營權給新北 綠議員轟這條捷運恐有3大弊病

內湖交通壅塞，居民盼了20年的民汐線已開始先蓋汐東線，據今年8月市政會議的「民汐線北市段」專案報告，北捷局明確表示，民汐線北市段未來將由新北營運。這也是捷運北市段首度確定由新北經營的路線，引發民代不滿經營權。

民進黨議員何孟樺質疑，未來若民汐線由新北經營，恐產生3弊病，包括新北捷運穩定度低於北捷35倍，民汐線恐成第二詐胡線；未來列車調度恐新北優先；還有民汐線3個轉乘站租金營收，北捷看得到吃不到。

北市捷運工程局長鄭德發表示，因民汐線會從汐東線先蓋，基隆捷運也是由新北捷運局負責興建，一條捷運系統只有一個控制中心、一個機廠，並非台北捷運故意不營運，而是因汐東線是新北負責，不會為了台北這一段而更換營運。

鄭說，如捷運萬大、環狀線，雙北都會合作，有人負責這區段、有人負責那區段，雙北應該要談的是後續若虧損、交叉貼補、重置經費協調出資等，非是談誰來營運。對於議員擔心，會不會一條捷運遇突發新北優先？鄭說，絕對不會，雙北是一個營運體系，北捷體系都是為雙北市民服務，營運好不好，都會由雙北市民監督。

根據今年8月市政會議捷運局專案報告「捷運民汐線北市段辦理情形」，民汐線北市段未來將由新北捷運統籌營運調度，議員何孟樺認為，要將台北市境內的捷運交給北捷以外公司，是前所未有，就連環狀線北市段的經營權，蔣市府後來也採取暫時擱置，等完工時再來討論。但如今民汐線早在綜合規畫階段，便要將主導權交給新北捷運，不只打破北市有捷運以來的慣例，更恐會有三大弊病。

何說，文湖線營運以來，曾一度被北市民稱為「詐胡線」，依照國際通行的系統營運可靠度指標MKBF（每發生1件5分鐘以上行車延誤事件的平均行駛車廂公里數，越高越好）來衡量台北捷運，北捷可拿到「2300.9萬」車廂公里高分；相較之下，新北捷運轄下的捷運卻只有「65.7萬」車廂公里，兩者相差高達35倍。

另外，新北捷運不直屬北市府，列車調度需求恐以新北優先。如果讓新北捷運主導北市捷運路線，不僅市府、市議會難以管理監督，更可能會以新北的需求為重，而不是以台北需求為重。

何也提到，民汐線的集客黃金據點也將拱手相讓。北捷本業長年虧損，近年持續開發副業營利，並在人潮眾多，集客力強的站點增設Metro Corner小型賣店。民汐線全線規畫9站，其中轉乘車站就有3站，但市府卻要讓這些站點的潛在租金收益交與新北捷運，而非自家北捷。花台北市府的錢蓋，卻是養新北的公司，這叫北捷情何以堪？