每小時巡檢清汙 公廁優秀清潔員謙稱有潔癖

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市板橋忠孝國中停車場在維護人員紀品菡清潔下，乾淨明亮。記者葉德正／攝影
公廁被視為城市門面一環，清潔人員功不可沒。新北列管5953座公廁，位於板橋忠孝國中停車場的公廁，乾淨程度常讓使用者驚豔，紀品菡今年獲優秀公廁清潔人員表揚，她笑稱「我可能有點潔癖、強迫症」，呼籲使用者多一分體貼，就能營造善的循環。

俥亭停車事業公司經營的新北市板橋忠孝國中停車場，廁所空間明亮整潔，紀品菡每小時巡檢一次公廁，看到髒汙便立刻處理，避免汙漬累積，夜晚再做深層清潔，確保髒汙都能清理乾淨。

對市府公布乾式清潔指引，她認為，公廁只要一濕，就容易因踩踏愈來愈髒，即便過去習慣濕式清潔，也會利用乾布或是抽風設備加速地面乾燥，確保公廁不髒、不濕、不臭，如果有更好方法維持公廁整潔，她也想精進技巧。

談起清潔人員甘苦，她說，周邊有許多餐廳，除了車主，還有不少民眾特地到停車場如廁，曾見過廁所不只排泄物四散，甚至將衛生紙蓋上去，導致嚴重堵塞，「想沖卻沖不掉，實在很崩潰」。

紀品菡入行1年多，雖然每天例行清掃與突發狀況難以預測，看到有人走出廁所對她說「這裡好乾淨」，就是她最大成就感。

每小時巡檢清汙 公廁優秀清潔員謙稱有潔癖

