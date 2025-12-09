改善公廁濕髒臭 雙北推乾式清潔

日本公廁乾爽、無異味令人印象深刻，台灣不少公廁常有濕、髒、臭問題。新北環保局近期公布「公共廁所乾式清潔作業指引」，建議在僅有局部髒汙時，透過乾式清潔取代大量沖水濕式作業。專家指出，乾式清潔是國際趨勢，市府跨出這步值得肯定，部分老舊公廁材質與縫隙髒汙難用乾式清潔徹底解決，要搭配軟硬體逐步改革。

北市公廁也導入乾式清潔，環保局資源循環科長林鈺惠說，乾式清潔適用在局部髒汙，清潔人員會依經驗並視髒汙程度、範圍，評估應以局部擦拭或沖洗方式，乾式清潔多適用在坐式馬桶。

新北環保局指出，市府2020年公告新北市公共廁所維護管理要點，規範公廁設施與清潔維護方向，此次新增乾式清潔指引聚焦於實際操作，包括工具依區域分開使用、分色管理，及遵循先掃乾淨區、後掃髒汙區順序，降低交叉汙染風險。

新北環保局環境衛生管理科長陳彥伶指出，每年辦公廁清掃學習活動，邀集轄內列管公廁清潔人員參與，不少學員反饋，公廁人潮多，一掃完就被踩髒，希望尋求更好方法。

指引強調，平常清潔以乾式作業為主，針對髒汙部位局部濕擦，如有嚴重髒亂或異味再採全面濕式清潔，並非乾式清潔完全取代濕式清潔，管理單位依公廁屬性、使用人潮與尖峰時段安排清潔方式。

有清潔人員說，濕式清潔要等15分鐘才會乾燥，乾式清潔是解方，若依照指引，打掃難度增加，工具設備也要汰換更新，需要配套。

議員彭佳芸指出，新北多數公廁以傳統濕式作業為主，依賴大量用水與大面積擦拭，容易導致陳年汙漬、黃斑與黑腳印累積，加上電風扇直吹，異味四散，衛生品質令人憂心。彭表示，日本全面推乾式清潔，肯定新北啟動指引，市府應加速落實，將清潔人員視為「綠領人才」做專業培訓，提升清潔品質與職涯尊嚴。

議員江怡臻指出，乾式清潔與濕式清潔需因地制宜，重點在於讓公廁乾淨舒適沒異味。

台灣衛浴文化協會前理事長黃世孟表示，乾式清潔是國際趨勢，需要一定的專業訓練，不僅是單純的技術層面，涉及公廁設計與材料配置，現行不少老舊公廁磁磚小、縫多，並以水泥砂漿填縫，汙垢容易藏匿、產生味道，增加清潔困難。