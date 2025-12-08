快訊

青年專屬舞台 理想生活節集結樂團、青創市集與五大洲文化體驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市青年局第二屆「台北青年理想生活節」完美落幕，今年邀請8組樂團、集結30多組文創等餐飲店家，更規畫「國際文化體驗區」，包含西非鼓節奏體驗、歐洲馬賽克杯墊拼貼、澳洲壓花明信片製作等，拉近台北與世界距離。

青年局長周羿希表示，活動以青年為主角規畫，無論是培力的青年表演團隊、青創攤商，或是國際文化體驗，都是給青年一個展現自我、實現理想的平台，希望呈現「理想即生活」的概念。

青年局介紹，今年邀請8組受青年喜愛的樂團接力登場，包括icyball冰球樂團、好樂團、Crispy 脆樂團、庸俗救星、hue、DrunkMonk、鹿洐人及林潔心。

同時，理想生活節規畫「國際文化體驗區」，以五大洲文化為主軸，結合傳統遊戲、藝術手作、服飾體驗與互動展示，像是西非鼓節奏體驗、歐洲馬賽克杯墊拼貼、澳洲壓花明信片製作等，就連正在台北學中文的民眾也親切的近距離交流。

另外，青年互動展演，則是由多組青年局培力的表演團體共同策畫一系列精彩節目，內容涵蓋喜劇、特技、街舞、拉丁舞、啦啦隊、爵士及DJ金曲派對，更首次首次推出「實驗舞台」，由青年朋友自行報名爭取舞台。

青創市集免攤位費，集結30多組文創、永續、餐飲齊聚理想生活節，其中包括青年局培力的團隊如「花卷製菓」、「金星男子」、「草物所 cao wu suo」及「查高插畫」等，攤商們回饋認為，活動規畫友善、人流充足、交通便利，能專注展示與交流。

