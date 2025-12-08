落實兒少照顧！北市補助院所施打公費疫苗 盼接種更方便

為打造全齡友善環境，北市針對幼兒、長者持續推動相關補助政策，包含兒童照護、疫苗接種、長者健康到預立醫療自主，推動多項貼近市民需求的政策，明年起鼓勵院所加入幼兒常規疫苗合約醫療院所，0至6歲每一劑施打公費常規疫苗，補助院所100元業務費，盼能讓孩童接種更方便。

衛生局指出，兒童醫療補助計畫目前約有300家特約醫療院所共同參與，自開辦以來，持續依兒童健康需求滾動調整，補助對象從一般兒童延伸至低收入戶、特殊境遇家庭、重大傷病及罕見疾病兒童，2024年再納入極低體重早產兒，2025年起放寬一般兒童監護人申請條件。

且為鼓勵合約醫療院所持續投入幼兒疫苗接種，自明年起，幼兒常規疫苗合約醫療院所為設籍北市0至6歲幼兒施打公費常規疫苗，則每一劑補助100元接種業務費，目前幼兒公費常規疫苗共9種、入學前需施打19劑，北市0–6歲幼兒公費常規疫苗完成率已由108年的94.1%提升至113年的97.8%。

此外，「病人自主權利法」施行後，北市府深化民眾對預立醫療決定的了解，目前共有24家預立醫療照護諮商機構提供服務，2019年至2025年11月底簽署數突破4萬人，連年位居全國第一。

衛生局表示，目前以敬老卡補助800元方式協助長者完成諮商，並針對具身心障礙、重大傷病、罕見疾病等身分者及急性後期整合照護計畫與長照日照使用者提供全額補助，此為全國少見的ACP加碼補助措施，北市更進一步將列冊獨居長者及遊民納入補助範圍，降低弱勢族群負擔，讓更多市民能順利完成預立醫療決定。