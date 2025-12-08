快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

落實兒少照顧！北市補助院所施打公費疫苗 盼接種更方便

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為打造全齡友善環境，北市針對幼兒、長者持續推動相關補助政策，包含兒童照護、疫苗接種、長者健康到預立醫療自主，推動多項貼近市民需求的政策。記者林佳彣／攝影
為打造全齡友善環境，北市針對幼兒、長者持續推動相關補助政策，包含兒童照護、疫苗接種、長者健康到預立醫療自主，推動多項貼近市民需求的政策。記者林佳彣／攝影

為打造全齡友善環境，北市針對幼兒、長者持續推動相關補助政策，包含兒童照護、疫苗接種、長者健康到預立醫療自主，推動多項貼近市民需求的政策，明年起鼓勵院所加入幼兒常規疫苗合約醫療院所，0至6歲每一劑施打公費常規疫苗，補助院所100元業務費，盼能讓孩童接種更方便。

衛生局指出，兒童醫療補助計畫目前約有300家特約醫療院所共同參與，自開辦以來，持續依兒童健康需求滾動調整，補助對象從一般兒童延伸至低收入戶、特殊境遇家庭、重大傷病及罕見疾病兒童，2024年再納入極低體重早產兒，2025年起放寬一般兒童監護人申請條件。

且為鼓勵合約醫療院所持續投入幼兒疫苗接種，自明年起，幼兒常規疫苗合約醫療院所為設籍北市0至6歲幼兒施打公費常規疫苗，則每一劑補助100元接種業務費，目前幼兒公費常規疫苗共9種、入學前需施打19劑，北市0–6歲幼兒公費常規疫苗完成率已由108年的94.1%提升至113年的97.8%。

此外，「病人自主權利法」施行後，北市府深化民眾對預立醫療決定的了解，目前共有24家預立醫療照護諮商機構提供服務，2019年至2025年11月底簽署數突破4萬人，連年位居全國第一。

衛生局表示，目前以敬老卡補助800元方式協助長者完成諮商，並針對具身心障礙、重大傷病、罕見疾病等身分者及急性後期整合照護計畫與長照日照使用者提供全額補助，此為全國少見的ACP加碼補助措施，北市更進一步將列冊獨居長者及遊民納入補助範圍，降低弱勢族群負擔，讓更多市民能順利完成預立醫療決定。

疫苗 北市府 預立醫療

延伸閱讀

市民廣場大改造！北市議會「這處」道路 單向五線道改雙向

2026議員李明賢預言 北市第一高票：不是高嘉瑜就是她

氣溫驟降呼吸道疾病流行風險提高 竹市加開11場社區疫苗接種

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

相關新聞

落實兒少照顧！北市補助院所施打公費疫苗 盼接種更方便

為打造全齡友善環境，北市針對幼兒、長者持續推動相關補助政策，包含兒童照護、疫苗接種、長者健康到預立醫療自主，推動多項貼近...

青年專屬舞台 理想生活節集結樂團、青創市集與五大洲文化體驗

台北市青年局第二屆「台北青年理想生活節」完美落幕，今年邀請8組樂團、集結30多組文創等餐飲店家，更規畫「國際文化體驗區」...

汐止光復街天橋鏽蝕修不修 卡基捷工程要拆先試封閉

緊鄰鐵路邊的汐止區光復街居民，不少民眾進出會走天橋往返大同路進出，不過，天橋時間久了出現鏽蝕損壞，只是要整修是大工程，又卡在與未來的基隆捷運高架相衝突，到時候天橋也是要整個拆掉，所以相關單位人員就到現場會勘，討論如何將影響降到最低。

在地企業贊助、捐款 萬里區雙興里銀髮共餐營養又健康

偏鄉辦理銀髮據點不易，位在偏鄉山區的萬里區雙興里自從辦理共餐後，從煮飯人力到食材來源與經費都是考驗。好在有鄰居與在地企業有錢出錢、有力出力，才讓每一次的銀髮共餐餐食都超級豐盛，照顧到長輩的營養均衡。

防災量能再升級 淡水區崁頂里防空避難巡禮強化民眾應變力

由內政部警政署民防指揮管制所指導，新北市崁頂里辦公室攜手新北市消防局、警察局及亞東科大創新育成及技轉中心主辦，在亞東科大淡水校區舉辦一場崁頂里防災總動員，防空避難設施巡禮活動，透過以里為單位，讓參與民眾以實地勘察與體驗實作的方式，熟知戰災情境避難與急救技能訓練，而新北市崁頂里也將成為全國地方各里推動的示範區域。

市民廣場大改造！北市議會「這處」道路 單向五線道改雙向

台北市府將改造市府路前的廣場，並將前方仁愛路四段封閉，議員呼籲，封閉車道多少會影響車流應要先行想好配套措施。交通局回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。