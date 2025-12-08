防災量能再升級 淡水區崁頂里防空避難巡禮強化民眾應變力

由內政部警政署民防指揮管制所指導，新北市崁頂里辦公室攜手新北市消防局、警察局及亞東科大創新育成及技轉中心主辦，在亞東科大淡水校區舉辦一場崁頂里防災總動員，防空避難設施巡禮活動，透過以里為單位，讓參與民眾以實地勘察與體驗實作的方式，熟知戰災情境避難與急救技能訓練，而新北市崁頂里也將成為全國地方各里推動的示範區域。

內政部警政署防情科長吳國浦表示，這次以新北市汐止區湖興里、淡水區崁頂里、樹林區三福里同步登場，由警政署與地方警察局跨機關協力，結合村里治理、避難設施改善與防空教育在地化，目標強化民眾面對戰災、緊急事故時的自主避難能力與社區整備能量。對此參與民眾也說，會主動想報名參加，就是因為這些知識相當動要，希望可以透過活動，增加自身的避難與急救技能，有備無患。

崁頂里長吳庭岳表示，這場活動原本在數個月前就規劃好的防災巡禮，沒想到就在舉辦前一週，淡水竟發生史上最大規模的停水事件，停水也是民生基礎災難，更顯得這場活動的重要性，包括了警察局專業講解，防空避難的正確知識，消防局專業實作示範AED、CPR、哈姆立克法、三角巾、止血帶等急救技能，還有與民生用水息息相關的緊急濾水器及緊急口糧分享，里民邊學邊做，同時習得急救、避難、物資使用與防空情境應變能力，進而強化整體社會韌性、建構更安全的社區環境。