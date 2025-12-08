汐止光復街天橋鏽蝕修不修 卡基捷工程要拆先試封閉

緊鄰鐵路邊的汐止區光復街居民，不少民眾進出會走天橋往返大同路進出，不過，天橋時間久了出現鏽蝕損壞，只是要整修是大工程，又卡在與未來的基隆捷運高架相衝突，到時候天橋也是要整個拆掉，所以相關單位人員就到現場會勘，討論如何將影響降到最低。

樟樹里長高名杉表示，這個會勘是由於光復街橫跨台鐵的天橋，因為汐止長年多雨，公所在今年在三月份的時候有來辦一個會勘，目前天橋的橋底還有它的螺帽都鏽蝕非常嚴重，那剛好這座天橋是跟未來的基隆捷運，它的高架橋是有衝突的，所以說到時候這個天橋會拆除，然後再往前往基隆方向大約24公尺處，會再做一個橋，以利這邊的居民做出入。目前的話，捷運局一起來會勘，看看是不是先試封閉，讓這裡的居民知道，先嘗試封閉看看。

高名杉說，捷運工程處有說，大約在2年至3年會進場施工，而目前橋底鏽蝕嚴重，只是光做局部保養的話，就要將近花一千萬，那如果全部的橋底要整個做修繕的話，幾乎要二千萬，何況說未來一、兩年後就要施工，等於修好了橋，過一、二年就又要整個拆掉，所以，就取得一個平衡點，看是不是先做封閉，就配合以後的捷運來做進場施工。