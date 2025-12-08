守護心理健康 汐止區社區心理衛生中心揭牌

新北市政府衛生局，今(8)日舉辦「汐止區社區心理衛生中心」開幕茶會，在來賓的共同揭牌下，宣告新北市第7間心衛中心成立，要為東北角地區汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮提供更及時的心理支持服務，其中汐止區擁有新北市最大科學園區，心衛中心未來也會著重推廣職場心理健康。

在活動中，由心理師示範「蝴蝶擁抱」技巧，帶領大家體驗如何舒緩工作緊張不安的情緒，為了守護民眾的心理健康，汐止區社區心理衛生中心舉行揭牌儀式，當天包括新北市衛生局長陳潤秋、衛福部心理健康司長陳柏熹以及新北市議員周雅玲、汐止區長林慶豐攜手網絡單位共同揭牌。

新北市衛生局長陳潤秋表示，在社安網2.0計畫，新北市為全國布建心衛中心核定數最高的縣市，並已如期達成布建目標。而心衛中心除了提供專業的心理諮商及個案管理服務，更主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。自111年第一間心衛中心啟用以來，心理諮商服務量從每年116人次至突破1,650人次，舉辦1,700多場宣導活動。顯示心衛中心已扎根於社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

新北市議員周雅玲提到，這是新北的第七間心衛中心，今天更開心的是，中央的司長，也親自來到我們汐止心衛中心，並且給予經費部分最大的支持，得以在明年，新北市能繼續再展心衛中心，在這麼密集、且都會的汐止區，未來也會一起聯合服務到瑞平雙貢，有這樣子的心衛中心，相信除了可以讓一些剛開始發生一些心理有想要諮商，想有出口的民眾，得以有一個最棒的最佳去處，跟專業的諮商師洽詢。

周雅玲也認為，其實現在的人，工作壓力都很大，再加上家庭的一些種種因素，其實造成很多心理層面無法有出口的一個對話，像是在服務處，長久以來也接觸到很多的服務案件，自己也常常跟同仁在聊天的過程當中，也告訴他們現在很多民眾的事情，其實他們的心情大於事情的層面，一定要先處理心情層面的問題之後，相信事情也就是相對的處理了一半，今天很開心心衛中心成立，也謝謝未來在中心的這些團隊們，會給予最有利最溫暖的支持。

汐止區長林慶豐指出，今天在汐止區成立新北市第七間的心理衛生中心，主要是要服務汐止地區、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮東北角地區，所有有需要民眾，都能夠藉由心衛中心，兩個部分一個就是相關於職場壓力的一個諮詢、另外一個部分，是讓長者的心理衛生有相關的服務，當然，也期盼大家都能夠來多多利用汐止區心衛中心，讓心衛中心成為東北角這一大區塊，新北市鄉親的一個心靈守護站。

汐止社區心理衛生中心的服務範圍，涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區，每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務，歡迎市民來電預約，專線（02）8691-0191。