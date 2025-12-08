快訊

在地企業贊助、捐款 萬里區雙興里銀髮共餐營養又健康

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
企業贊助讓雙興里的長輩每兩個月一次的共餐得以永續的辦理。 圖／紅樹林有線電視提供
偏鄉辦理銀髮據點不易，位在偏鄉山區的萬里區雙興里自從辦理共餐後，從煮飯人力到食材來源與經費都是考驗。好在有鄰居與在地企業有錢出錢、有力出力，才讓每一次的銀髮共餐餐食都超級豐盛，照顧到長輩的營養均衡。

雙興里長郭嘉書說，兩個月一次的共餐日，這次由隔壁的好鄰居天祥寶塔贊助共餐餐食，里內長輩都很期待由天祥寶塔送來的素食餐點，色香味俱全，精緻的程度一點也不輸給葷食的辦桌料理。此外還有在地知名的景觀餐廳捐贈加菜金，讓雙興里的共餐能夠持續的辦理下去。

萬里區長黃雱勉表示，很開心可以來見證這場溫馨又豐盛的捐贈共餐儀式，感謝在地的知名景觀餐廳業者與天祥寶塔都透過行有餘力的力量，與里長一起照顧地方的長輩，讓雙興里的長輩每兩個月一次的共餐得以永續的辦理，並且也要吃得營養、吃得健康。

