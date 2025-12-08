市民廣場大改造！北市議會「這處」道路 單向五線道改雙向

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
君悅飯店前松壽路。記者邱書昱／攝影
君悅飯店前松壽路。記者邱書昱／攝影

北市府將改造市府路前的廣場，並將前方仁愛路四段封閉，議員呼籲，封閉車道多少會影響車流應要先行想好配套措施。交通局回應，屆時北市議會前方的特一號道路會改為雙向車道，在松壽路口等處設有號誌，預計明天出工程排定後就能調整。

市府路前廣場大改造範圍廣闊，包含到君悅飯店的松壽路、市府路、仁愛路四段，以及市議會前方的特一號道路。尤其現階段特一號道路為單向五線道，未來也將改為往仁愛路四段三車道、往松壽路為二車道。

北市議員張文潔詢問，特一號道路本來最右側是基隆路一段，道路車流量不高，但屆時恐施工或改向恐會增加車潮，加上前方又是地下道出口，也會面臨到車輛交織、塞車等狀況，市府應該要提前因應配套。

此外，她也問，君悅飯店前方的松壽路及基隆路經常有零星擦撞車禍，工程時應該要也納入相關規畫。

當地興隆里長吉娃斯‧吉果說，市議會前的特一號道路車流量不大，市府廣場改建後，主要會受影響應該是公車行駛路線，「在地居民比較多是搭公車、大眾運輸，開車多半是外地來的。」

她說，反倒是特一號道路改鋪為瀝青後，以前機車容易摔車，現在變得比較安全些。

綜合規畫科長黃皇嘉表示，仁愛路四段封閉之後，特一號改為雙向，由國父紀念館端的仁愛路四段，就能右轉到特一號道路後左轉，往松壽路方向到松智路等百貨公司。為此，也已在君悅飯店的松壽路及周邊裝設號誌，待明年初標線工程完工後就能排定調整。

至於議員提到的零星擦撞車禍，黃皇嘉說，調閱事故發生分析，基隆路一段、松壽路的東西向碰撞比較少，仍以南往北、南轉東的方向碰撞為主，也會持續觀察狀況。

北市議會前方的特一道路。記者邱書昱／攝影
北市議會前方的特一道路。記者邱書昱／攝影
君悅飯店前松壽路。記者邱書昱／攝影
君悅飯店前松壽路。記者邱書昱／攝影

