新北汐止區社區心理衛生中心開幕 著重推廣職場心理健康

新北市「汐止區社區心理衛生中心」今開幕，為汐止和東北角民眾提供服務。衛生局表示，汐止有全市最大科學園區，將更著重推廣職場心理健康。新北首間心衛中心2022年成立，汐止是第7間，希望扎根社區，就近為民眾提供心理支持服務。

新北市衛生局長陳潤秋與衛生福利部心理健康司長陳柏熹等人，今天共同為汐止心衛中心揭牌，心理師在開幕活動中示範「蝴蝶擁抱」技巧，帶領出席民眾，體驗如何舒緩因工作等因素，帶來的緊張不安情緒。

衛生局說，汐止心衛中心服務範圍是汐止、瑞芳、平溪、雙溪和貢寮5個行政區，即日起每周二下午和周四上午，都有專業心理師提供心理諮商服務，歡迎市民撥打專線(02)8691-0191預約，也可上衛生局網站，查詢社區心理衛生中心活動資訊。

行政院在2021年至2025年間執行「強化社會安全網第2期計畫」，陳潤秋表示，新北市是社安網2.0全國布建心衛中心核定數最高的縣市，並如期達成布建目標。心衛中心除了提供專業的心理諮商及個案管理服務，更主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。

陳潤秋說， 2022年新北第1間心衛中心啟用後，心理諮商服務量，從最初的每年116人次，至今已突破每年1650人次，並舉辦1700多場宣導活動，顯示心衛中心已扎根於社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

衛生局指出，近年職場壓力逐漸受到重視，衛生局已與超過220處職場，合作開辦「職得用心待你」講座。今年推出的「安心職引」職場心理健康指引，員工版協助民眾從「醫、動、養」三面向落實減壓生活，企業版提倡業者建立友善職場、重視人才是企業永續的關鍵，打造更健康、更有韌性的職場環境。

新北市議員周雅玲肯定衛生局成立汐止心衛中心，並建議汐止區公所透過區政會議等管道，把相關資訊告訴里長，再透過里長轉達給鄰長，讓更多人知道，讓有心理諮商需求的民眾，可以就近獲得諮商師協助。