新北跨河煙火將登場 韓星華莎、惡魔之子原唱樋口愛壓軸

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日登場，今年首度以淡江大橋為主軸，打造淡水、八里雙主場跨河慶典，當天將先在淡水漁人碼頭，及八里永續環境教育中心前廣場舞台熱力開唱，邀請最近在韓國青龍獎大放異彩的韓國人氣天后MAMAMOO成員HWASA，與演唱進擊巨人片尾曲的日本人氣創作歌手樋口愛壓軸演出。

新北市文化局說，本次煙火由法國知名團隊「Groupe F」操刀設計，打造橋河共演的壯闊大秀，施放時長13分14秒，總發數創歷年新高，為2026年揭開序幕。

新北市文化局說，淡水漁人碼頭「星光舞台」將由江振愷Terry、林姮均聯手主持，卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，而壓軸登場的韓國MAMAMOO成員HWASA更是今年焦點，帶來最強韓流氣勢。

八里左岸「星月舞台」則由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持。演出陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry，並邀請創作演唱進擊的巨人片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸。

今天活動記者會蕭煌奇說，身為土生土長的新北人，能在新北與大家共度2025年的最後一天，與大家搭上年度末班車，應該是非常美好的回憶」，蕭煌奇也將和李炳輝一起演出，邀請大家共同見證「輝煌旅行社」開張，高唱流浪到淡水。

侯友宜表示，新北市辦理跨河煙火已邁入第5年，每年市府團隊都絞盡腦汁，團隊年年突破，今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。

煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」，以淡江大橋為中心，左右兩側皆規畫為煙火施放區，共設置6個燃放點，打造更壯闊的視覺場域，搭配電腦燈光束強化橋上視覺動態，展現橋河共演的壯闊景象，將於12月31日20時26分準時引燃迎新年。

市團隊代表里昂（Léon）在記者會上分享創作理念，介紹三幕篇章的演出內容，包括序幕「河光初啟」以橋梁為指揮棒，開啟新北與世界的光影對話；第二幕〈星夜共舞〉煙火色彩如印象派畫作，映照城市與自然的交融。

第三幕〈乘風飛揚熾熱願望〉煙火達到高潮，其中精心策畫訂製少見的煙火，包括八重蕊、五彩瀑布、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火和五彩落葉等，歡迎民眾前來親眼感受震撼。