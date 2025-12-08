快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

新北泰山首座社宅招租 55歲原民長者納入評點加分

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，此次釋出7處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」。圖／新北住都中心提供
新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，此次釋出7處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」。圖／新北住都中心提供

新北住都中心公告今年最後一波社宅開放申請，此次釋出7處社宅，包含泰山區首座新完工「中山青年社會住宅」與第二波完工招租的「三峽國光二期青年社會住宅B區」，合計5028戶，還有新店央北、新莊新豐、五股成州、板橋府中、板橋民權等5處社宅遞補名單申請，提供套房、一房、二房及三房多種房型。

泰山中山青年社宅鄰近新莊丹鳳生活圈，附近有學校、公園、賣場及公車站等，生活機能豐富。位於捷運中和新蘆線丹鳳站及機場捷運線泰山貴和站之間，交通往來雙北市之間十分便利。

三峽國光二期青年社宅B區位於北大國小及龍埔公園的東西兩側，共2棟建物，鄰近三峽老街、台北大學商圈，採買便利、餐飲機能完整。多線公車可銜接捷運永寧站，明年三鶯線通車後交通更便利。

新北住都中心副執行長林士森表示，新北市持續以多元方式取得社會住宅房源，並以「只租不售」為政策方向，提供市民穩定且可負擔的居住選擇，期盼協助更多市民安心居住，並提升城市整體居住品質。

面對低生育率與居住負擔上升，新北市推出「育有子女一般戶加籤措施」，未成年子女1名加1支籤、2名加2支籤、3名以上加3支籤，除並搭配既有的優先戶保障10%的育兒家庭保障戶數並搭配既有的育兒家庭10%優先名額，進一步更加倍提高育兒家庭的中籤率、減輕租屋與育兒壓力。同時，市府也更加照顧原住民族長者，此次招租將原住民55歲長者納入評點加分，使制度與原民福利措施接軌，提供更完善的居住支持。

新北住都中心補充，社宅申請條件為年滿18歲以上國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9150元，符合以上資格者即可申請。

此次受理收件期間為今年12月23日起至今年1月22日止，申請人可選擇現場送件或線上申請，歡迎有租屋需求的民眾把握機會備妥資料送件申請。

社宅 機場捷運

延伸閱讀

東超／「最痛的不是膝蓋是...」新北國王洋將桑尼心碎發文

黃國昌選到底？ 李明賢曝新北已有議員幫李四川備好看板

出動152人搶救！新北三峽化學工廠「火煙飄硫磺味」 已撲滅仍需緊閉門窗

新北油飯節「職人油飯大賞」冠軍揭曉

相關新聞

自來水有油汙議員轟環保局長應下台 馬仲豪：請議員理性一點

基隆自來水油汙染事件引爆民怨，基隆市議員鄭文婷今指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝這麼多天髒水，要求下台。馬仲豪答詢時，...

市民廣場大改造！北市議會「這處」道路 單向五線道改雙向

台北市府將改造市府路前的廣場，並將前方仁愛路四段封閉，議員呼籲，封閉車道多少會影響車流應要先行想好配套措施。交通局回應，...

新北跨河煙火將登場 韓星華莎、惡魔之子原唱樋口愛壓軸

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日登場，今年首度以淡江大橋為主軸，打造淡水、八里雙主場跨河慶典，當天將先...

新北汐止區社區心理衛生中心開幕 著重推廣職場心理健康

新北市「汐止區社區心理衛生中心」今開幕，為汐止和東北角民眾提供服務。衛生局表示，汐止有全市最大科學園區，將更著重推廣職場...

新北潔癖管理員奪優秀公廁清潔人員 直言「準一點、幫很大」

公廁解決了許多人的「煩憂」，而清潔人員更是功不可沒。走進由俥亭停車事業公司經營的新北市板橋忠孝國中停車場，明亮整潔廁所，...

北市艋舺青山宮遶境明起連3天 交通管制措施一次看

台北市艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動，明起連3天舉行，逢建宮170周年，邀北港朝天宮、朴子配天宮、西螺福興宮、大庄浩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。