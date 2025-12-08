新北潔癖管理員奪優秀公廁清潔人員 直言「準一點、幫很大」
公廁解決了許多人的「煩憂」，而清潔人員更是功不可沒。走進由俥亭停車事業公司經營的新北市板橋忠孝國中停車場，明亮整潔廁所，就回到自家，兼任清潔人員紀品菡穿梭停車場，重點公廁她更是每小時巡檢一次，只要看到髒汙便立刻處理，讓她在今年獲得新北市環保局主辦的優秀公廁清潔人員表揚，她說「我可能有點潔癖、強迫症」。
紀品菡說，公司清潔人員都是由管理人員兼任，早班固定每小時巡一次，下午會展開較完整的刷洗與拖地，只要看到髒汙，就會趕快刷洗，避免汙漬累積越來越難處理，晚班再展開深層清潔，確保所有髒汙都能清理乾淨。
對市府公布乾式清潔指引，她認為，公廁只要一濕，就容易因踩踏愈來愈髒，即便他們過去習慣濕式清潔，也會利用乾布或是抽風設備加速地面乾燥，確保公廁不髒、不濕、不臭，如果有更好方法維持公廁整潔，她覺得會去深入了解。
談到清潔人員辛苦，她直言，周邊有許多餐廳，除了車主，還有不少民眾特地到停車場上廁所，時不時也會有令人崩潰的「黃金炸開」瞬間，她曾見過廁所不只排泄物四散，甚至當事人把整把衛生紙蓋上去，導致嚴重堵塞，「想沖卻沖不下去，真的很崩潰」。
紀品菡進公司一年多，雖然每天的例行清掃與突發狀況難以預測，但看到有人走出廁所對她說「這裡好乾淨」時，就是她最大的成就。
不過她也呼籲使用者多一分體貼，「大家還是要有公德心啦，想一下下一個走進來的人」，只要往前站一點、準一點，就是最簡單也最有效的幫忙。
