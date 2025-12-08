借鏡日本 新北公布公廁乾式清潔作業指引改善濕髒臭

日本公廁乾爽、無異味令人印象深刻，反觀台灣不少公廁經常有濕、髒、臭問題。新北市環保局公布「公共廁所乾式清潔作業指引」，在僅有局部髒汙時，可透過乾式清潔取代大量沖水濕式作業，提升民眾如廁品質。專家指出，乾式清潔是國際趨勢，市府跨出這步值得肯定，但部分老舊公廁材質與縫隙髒汙難用乾式清潔徹底解決，有賴各單位從軟、硬體多方逐步改革。

新北市環保局指出，市府2020年公告「新北市公共廁所維護管理要點」，規範公廁設施與清潔維護的大方向，本次新增乾式清潔指引聚焦於實際操作，包括工具依區域分開使用、分色管理，以及遵循先掃乾淨區、後掃髒汙區清潔順序，降低清掃過程交叉汙染風險。

環保局環境衛生管理科長陳彥伶指出，新北市每年都會舉辦公廁清掃學習活動，邀集轄內列管公廁所屬清潔人員參與，除專業講師，學員間也相互分享清掃經驗，有不少學員反饋，公廁人潮眾多，容易掃完就被踩髒，希望能尋求更好方法達到兩者平衡。

指引強調，平常清潔以乾式作業為主，針對髒汙部位局部濕擦，如有嚴重髒亂或異味時再採全面濕式清潔，非完全由乾式清潔取代濕式清潔，各管理單位仍須依公廁屬性、使用人潮與尖峰時段安排清潔方式，並區分日常巡清與每周、每月的深層清潔。

有清潔人員說，濕式清潔可能要等上15分鐘才會乾燥，乾式清潔確實是解方，不過若依照指引，打掃難度會增加，相關工具設備也要汰換更新，需更多配套。

多次在議會質詢公廁清潔的市議員彭佳芸指出，新北市目前多數公廁仍以傳統濕式作業為主，依賴大量用水與大面積擦拭，容易導致陳年汙漬、黃斑與黑腳印累積，加上電風扇直吹，更可能讓異味四散，衛生品質令人憂心。

彭佳芸表示，日本已全面推動乾式清潔，肯定新北啟動相關指引，但建議市府應加速推動各單位全面落實，並將清潔人員視為「綠領人才」進行專業培訓，提升清潔品質與職涯尊嚴。

新北市議員江怡臻指出，肯定環保局跟上國際趨勢的用心，新北使用公廁人數眾多，也有部分仰賴流動廁所，乾式清潔與濕式清潔需因地制宜，重點在於讓公共廁所乾淨舒適沒有異味，這點有賴於公廁升級與清掃技巧提升，期盼未來新北公廁就像家裡所同樣乾爽整潔。

台灣衛浴文化協會前理事長黃世孟表示，乾式清潔是國際趨勢，乾式作業需要一定的專業訓練，也牽涉到環境清潔專業資格的認定。

黃世孟指出，乾式清潔不是單純的技術層面，而是涉及公廁設計與材料配置，現行不少老舊公廁磁磚小、縫多，並以水泥砂漿填縫，汙垢就容易藏匿、產生味道，也會增加清潔困難。

他表示，目前建築師與營造廠都會依最新要求，朝乾式清潔方向設計，中央每年也撥經費協助各縣市改善市場、行政大樓等老舊廁所，未來無論獨立或附屬建物的廁所，都會隨時代逐步更新，市府跨出這步值得肯定，但要全面改善仍要硬體一起一步步改善。