快訊

「菜鳥的危險行為」！日本退將揭解放軍心態 雷達照射日F-15恐踩紅線

趙震雄根本演藝圈惡霸 導演、演員、經紀人全都被他揍

蔣萬安民調大幅領先綠營…若遇王世堅有「2警訊」 北市回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

借鏡日本 新北公布公廁乾式清潔作業指引改善濕髒臭

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台灣公廁常因為濕式清潔導致髒臭。記者葉德正／攝影
台灣公廁常因為濕式清潔導致髒臭。記者葉德正／攝影

日本公廁乾爽、無異味令人印象深刻，反觀台灣不少公廁經常有濕、髒、臭問題。新北市環保局公布「公共廁所乾式清潔作業指引」，在僅有局部髒汙時，可透過乾式清潔取代大量沖水濕式作業，提升民眾如廁品質。專家指出，乾式清潔是國際趨勢，市府跨出這步值得肯定，但部分老舊公廁材質與縫隙髒汙難用乾式清潔徹底解決，有賴各單位從軟、硬體多方逐步改革。

新北市環保局指出，市府2020年公告「新北市公共廁所維護管理要點」，規範公廁設施與清潔維護的大方向，本次新增乾式清潔指引聚焦於實際操作，包括工具依區域分開使用、分色管理，以及遵循先掃乾淨區、後掃髒汙區清潔順序，降低清掃過程交叉汙染風險。

環保局環境衛生管理科長陳彥伶指出，新北市每年都會舉辦公廁清掃學習活動，邀集轄內列管公廁所屬清潔人員參與，除專業講師，學員間也相互分享清掃經驗，有不少學員反饋，公廁人潮眾多，容易掃完就被踩髒，希望能尋求更好方法達到兩者平衡。

指引強調，平常清潔以乾式作業為主，針對髒汙部位局部濕擦，如有嚴重髒亂或異味時再採全面濕式清潔，非完全由乾式清潔取代濕式清潔，各管理單位仍須依公廁屬性、使用人潮與尖峰時段安排清潔方式，並區分日常巡清與每周、每月的深層清潔。

有清潔人員說，濕式清潔可能要等上15分鐘才會乾燥，乾式清潔確實是解方，不過若依照指引，打掃難度會增加，相關工具設備也要汰換更新，需更多配套。

多次在議會質詢公廁清潔的市議員彭佳芸指出，新北市目前多數公廁仍以傳統濕式作業為主，依賴大量用水與大面積擦拭，容易導致陳年汙漬、黃斑與黑腳印累積，加上電風扇直吹，更可能讓異味四散，衛生品質令人憂心。

彭佳芸表示，日本已全面推動乾式清潔，肯定新北啟動相關指引，但建議市府應加速推動各單位全面落實，並將清潔人員視為「綠領人才」進行專業培訓，提升清潔品質與職涯尊嚴。

新北市議員江怡臻指出，肯定環保局跟上國際趨勢的用心，新北使用公廁人數眾多，也有部分仰賴流動廁所，乾式清潔與濕式清潔需因地制宜，重點在於讓公共廁所乾淨舒適沒有異味，這點有賴於公廁升級與清掃技巧提升，期盼未來新北公廁就像家裡所同樣乾爽整潔。

台灣衛浴文化協會前理事長黃世孟表示，乾式清潔是國際趨勢，乾式作業需要一定的專業訓練，也牽涉到環境清潔專業資格的認定。

黃世孟指出，乾式清潔不是單純的技術層面，而是涉及公廁設計與材料配置，現行不少老舊公廁磁磚小、縫多，並以水泥砂漿填縫，汙垢就容易藏匿、產生味道，也會增加清潔困難。

他表示，目前建築師與營造廠都會依最新要求，朝乾式清潔方向設計，中央每年也撥經費協助各縣市改善市場、行政大樓等老舊廁所，未來無論獨立或附屬建物的廁所，都會隨時代逐步更新，市府跨出這步值得肯定，但要全面改善仍要硬體一起一步步改善。

公廁 廁所

延伸閱讀

黃國昌選到底？ 李明賢曝新北已有議員幫李四川備好看板

新北油飯節「職人油飯大賞」冠軍揭曉

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴：台灣沒水準的人太多

台南鹽水特色公園啟用首周 公廁無水惡臭、指標不清惹議

相關新聞

自來水有油汙議員轟環保局長應下台 馬仲豪：請議員理性一點

基隆自來水油汙染事件引爆民怨，基隆市議員鄭文婷今指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝這麼多天髒水，要求下台。馬仲豪答詢時，...

借鏡日本 新北公布公廁乾式清潔作業指引改善濕髒臭

日本公廁乾爽、無異味令人印象深刻，反觀台灣不少公廁經常有濕、髒、臭問題。新北市環保局公布「公共廁所乾式清潔作業指引」，在...

汐止社后橋夜間施工為期一周 用路人注意單向通行

新北市汐止區社后橋將進行陸閘軌道更新工程，新北市水利局宣布，自12月15日至22日，每日晚間11時至翌日清晨5時施作，期...

新北優良公寓大廈頒獎 侯友宜：社區是宜居城市的基礎

新北市政府今舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共24個社區獲得特優、優勝與傑出獎項。新北市長侯友宜出席頒...

市民廣場改造17路段模擬車流曝 議員嘆：要等更多紅燈？

台北市長蔣萬安將斥資8.2億，改造市府大樓前市民廣場為「會呼吸的公園」，預計明年9月底發包、10月施工，2028年底完工...

星期評論／老公寓防「囚老」 北市輔導裝電梯不能等求助

北市4、5層樓的老舊公寓隨處可見，隨著65歲以上突破58萬人，吃力爬上樓、不良於行難出門，成許多長者日常。市府推補助增設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。