汐止社后橋夜間施工為期一周 用路人注意單向通行

新北市汐止區社后橋將進行陸閘軌道更新工程，新北市水利局宣布，自12月15日至22日，每日晚間11時至翌日清晨5時施作，期間將採取單向通車管制。水利局提醒，汽機車與行人仍可通行，但行經施工路段務必減速慢行，並遵循現場交通引導，以維持行車安全。

水利局表示，本次更新工程主要為強化陸閘軌道運作，維護防洪設施的完整性，同時提升橋面道路行車品質。施工期間受車道縮減影響，部分時段恐有交通壅塞，呼籲用路人提前規劃路線，避免於夜間尖峰返家時段受影響。