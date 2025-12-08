南迴驛營運受關注 台東縣府：經費透明服務升級

快訊

中央社／ 台東縣8日電

台東縣議會近日審查縣府115年度總預算，多名議員關心南迴驛營運情形及相關預算編列，有媒體指縣府每年倒貼維護費，台東縣政府今天說，南迴驛經費運用透明、服務持續升級。

南迴驛位於南迴公路旁，號稱是全台最美的公路休息站，民國111年台東縣政府爭取經費興建啟用，提供遊客休息和用餐。但人潮逐年減少，攤位陸續撤出，不但附近民眾擔心恐成「蚊子館」，多名議員也關心營運情形及相關預算編列。

台東縣政府農業處今天發布訊息說明，大武之心南迴驛由建物、停車場及公共設施等多個場域組成，而各個區域的營運權責依契約由縣府與委外業者區分負擔；其中，委外廠商負責商業營運區域及廁所的環境清潔管理，戶外走道穿堂、行政空間、停車場（含植栽）及其他與漁港鄰接的公共設施，則由縣府負責管理維護。

因此，縣府每年預算所編列的新台幣250萬元管理維護作業預算，支用在包含公共設施及周邊環境清潔的人力費用、公共區域水電費、房屋稅等必要支出，均屬維持場域正常運作不可或缺的經費。

此外，預算經費來源全數由南迴驛委外廠商所繳納的租金及權利金收入提撥，並非如外界所稱「縣府倒貼養護」，此一說法與事實不符。

針對外界關切的營運狀況，縣府強調，目前委外業者仍持續經營，並依縣府建議調整營運策略，同時積極推動招商。現已有多家來自全台各地的知名伴手禮品牌進駐展售，預期將進一步提升場館吸引力與營運效益。

縣府指出，已啟動南迴驛周邊交通動線與地標指引改善作業，相關工程預計明年初陸續啟動。屆時可望有效提升遊客動線順暢度與停留意願，帶動地方觀光發展與消費動能，進一步強化南迴驛的服務品質與整體觀光價值。

台東縣政府表示，將持續投入南迴驛及周邊環境的精進工作，提供更優質的旅遊服務，讓旅客更深刻感受台東的獨特魅力。

