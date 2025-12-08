快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

北市青山宮遶境活動將登場 萬華區12月9日起交管

中央社／ 台北8日電

北市艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動明天登場，北市警方今天表示，因適逢建宮170週年，多地宮廟將贊境，為維護活動、交通秩序，3天活動將分時段規劃交通管制

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，「114年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」將於明天起至11日舉行，活動為期3天，且今年適逢建宮170週年，還邀北港朝天宮、朴子配天宮、西螺福興宮、大庄浩天宮、台中忠福堂、木柵集應廟等宮廟贊境。

為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，萬華分局說，活動期間將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及參與遶境活動民眾配合各項交通疏導管制措施。

首日活動交通管制時間為9日下午2時起至下午5時止，以及晚間8時至凌晨12時止，視狀況提早或延後解除管制。

管制範圍為「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

第2天活動交管時間為10日下午2時起至下午5時止，以及晚間8時至凌晨12時止，視狀況提早或延後解除管制。

管制範圍為「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

最後1天交管時間為11日下午5時至晚間9時止，視狀況提早或延後解除管制。管制範圍為「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路；環河快速道路（往南）管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。

萬華分局說，3天遶境活動交管措施，將視交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導。

遶境 交通管制 北市

延伸閱讀

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況「還有長路要走」

24歲警支援副總統交管重傷 北榮院長揭「目前重點任務」：一定努力救

白沙屯媽祖與三山媽祖首次同樂賜福 今岡山遶境萬人空巷

警交管被撞批蕭美琴以公害私 王鴻薇：輔選行程 民進黨要賠償

相關新聞

新北優良公寓大廈頒獎 侯友宜：社區是宜居城市的基礎

新北市政府今舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共24個社區獲得特優、優勝與傑出獎項。新北市長侯友宜出席頒...

市民廣場改造17路段模擬車流曝 議員嘆：要等更多紅燈？

台北市長蔣萬安將斥資8.2億，改造市府大樓前市民廣場為「會呼吸的公園」，預計明年9月底發包、10月施工，2028年底完工...

星期評論／老公寓防「囚老」 北市輔導裝電梯不能等求助

北市4、5層樓的老舊公寓隨處可見，隨著65歲以上突破58萬人，吃力爬上樓、不良於行難出門，成許多長者日常。市府推補助增設...

板橋陽明街騎樓人行道落差大 嬰兒車抬著走

新北板橋區陽明街近期人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公...

北市食安案量倍增 每名稽查員年處理250案

寶林茶室事件後，北市稽查案量倍增，人力不足埋隱憂。市長蔣萬安先前喊出盡快補人力，時隔1年多仍有缺額，每一名稽查員每年需處...

北市食安檢舉獎金 要等2年才能拿到

民眾檢舉有食安疑慮店家，成案後依案件程度發檢舉獎金，有民眾今年8月檢舉成案後，竟因預算不足2027年才有獎金拿，質疑市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。