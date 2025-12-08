北市青山宮遶境活動將登場 萬華區12月9日起交管

北市艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動明天登場，北市警方今天表示，因適逢建宮170週年，多地宮廟將贊境，為維護活動、交通秩序，3天活動將分時段規劃交通管制。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞稿表示，「114年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」將於明天起至11日舉行，活動為期3天，且今年適逢建宮170週年，還邀北港朝天宮、朴子配天宮、西螺福興宮、大庄浩天宮、台中忠福堂、木柵集應廟等宮廟贊境。

為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，萬華分局說，活動期間將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，請用路人及參與遶境活動民眾配合各項交通疏導管制措施。

首日活動交通管制時間為9日下午2時起至下午5時止，以及晚間8時至凌晨12時止，視狀況提早或延後解除管制。

管制範圍為「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

第2天活動交管時間為10日下午2時起至下午5時止，以及晚間8時至凌晨12時止，視狀況提早或延後解除管制。

管制範圍為「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街；「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路；「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路；環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

最後1天交管時間為11日下午5時至晚間9時止，視狀況提早或延後解除管制。管制範圍為「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路；環河快速道路（往南）管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。

萬華分局說，3天遶境活動交管措施，將視交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導。