新北優良公寓大廈頒獎 侯友宜：社區是宜居城市的基礎

新北市政府今舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共24個社區獲得特優、優勝與傑出獎項。新北市長侯友宜出席頒獎。他表示，透過評選機制表揚社區典範，不僅能建立管理標竿，更有助於凝聚住戶向心力，讓公私協力成為推動宜居城市的重要力量。

今年評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5大類。市府共邀集16位產官學界專家組成評審團，歷時2個月進行實地訪查與綜合審查，從78個參賽社區中選出表現最優秀者。工務局長馮兆麟表示，社區管理是市府推動安居城市的重要基礎，當社區與市府政策相互配合，無論在環境永續、社區照護或防災推動上，都能產生更具效益的成果。

侯友宜指出，新北市社區大樓規模龐大，要維持日常管理與良好生活品質，首要感謝的就是多年投入社區事務的主委、代表以及管理公司與服務人員。他說，社區自主檢查、修繕與維護，是打造宜居城市的重要基石，而市府推動的銀髮俱樂部先修班，也因社區積極參與而得以深化。「社區和市府並肩作戰，讓我們有機會一起把家園變得更好。」侯友宜強調，期盼藉由此次評選，鼓勵更多社區參與，共同打造更安全、更溫暖的居住環境。

今年獲特優獎的社區在各方面均展現亮眼表現。例如土城區「華固新綠洲社區」以完善管理、落實修繕維護與友善長者的銀髮俱樂部受到肯定；鶯歌區「微笑海悅社區」則透過制度化管理與充滿人情味的社區文化，並向市府申請苗木進行綠美化，打造宜居環境；新莊區「潤泰峰盛社區」以「共好、永續」為核心理念，不僅取得多項低碳及無菸標章，也同步推動銀髮友善服務；土城「名軒皇城社區」則延續過去獲獎基礎，持續深化低碳永續與失智友善服務，成為風華再現組典範。