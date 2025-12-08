快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：能大賺一筆

擊劍／勇挫世界冠軍日本 世界盃中華隊創歷史首度闖進銳劍組4強

科技殺人！高雄槍擊案死者家電桿被裝遠端監視器 監控17天遛狗時遭狙殺

聽新聞
0:00 / 0:00

新北優良公寓大廈頒獎 侯友宜：社區是宜居城市的基礎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今出席「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今出席「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮。記者張策／攝影

新北市政府今舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共24個社區獲得特優、優勝與傑出獎項。新北市長侯友宜出席頒獎。他表示，透過評選機制表揚社區典範，不僅能建立管理標竿，更有助於凝聚住戶向心力，讓公私協力成為推動宜居城市的重要力量。

今年評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5大類。市府共邀集16位產官學界專家組成評審團，歷時2個月進行實地訪查與綜合審查，從78個參賽社區中選出表現最優秀者。工務局長馮兆麟表示，社區管理是市府推動安居城市的重要基礎，當社區與市府政策相互配合，無論在環境永續、社區照護或防災推動上，都能產生更具效益的成果。

侯友宜指出，新北市社區大樓規模龐大，要維持日常管理與良好生活品質，首要感謝的就是多年投入社區事務的主委、代表以及管理公司與服務人員。他說，社區自主檢查、修繕與維護，是打造宜居城市的重要基石，而市府推動的銀髮俱樂部先修班，也因社區積極參與而得以深化。「社區和市府並肩作戰，讓我們有機會一起把家園變得更好。」侯友宜強調，期盼藉由此次評選，鼓勵更多社區參與，共同打造更安全、更溫暖的居住環境。

今年獲特優獎的社區在各方面均展現亮眼表現。例如土城區「華固新綠洲社區」以完善管理、落實修繕維護與友善長者的銀髮俱樂部受到肯定；鶯歌區「微笑海悅社區」則透過制度化管理與充滿人情味的社區文化，並向市府申請苗木進行綠美化，打造宜居環境；新莊區「潤泰峰盛社區」以「共好、永續」為核心理念，不僅取得多項低碳及無菸標章，也同步推動銀髮友善服務；土城「名軒皇城社區」則延續過去獲獎基礎，持續深化低碳永續與失智友善服務，成為風華再現組典範。

馮兆麟補充，今年同時表揚6名優良管理服務人員與4家管理維護公司，肯定其在社區日常運作與市府政策推行中扮演關鍵角色，「他們是讓社區穩定運作的無名英雄」。

新北市長侯友宜（左一）觀摩參觀獲獎的社區，肯定社區維護公司及管理人員的付出。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（左一）觀摩參觀獲獎的社區，肯定社區維護公司及管理人員的付出。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜（中）今出席「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今出席「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）今出席「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）今出席「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮。記者張策／攝影

永續 侯友宜

延伸閱讀

鄭習會傳聞延燒 侯：任何會晤都要以國家利益為原則

板橋氣爆5人受傷 侯友宜：建物結構鑑定、鄰損將向肇事者求償

新北百萬冠軍茶王出爐

新北油飯節「職人油飯大賞」冠軍揭曉

相關新聞

新北優良公寓大廈頒獎 侯友宜：社區是宜居城市的基礎

新北市政府今舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共24個社區獲得特優、優勝與傑出獎項。新北市長侯友宜出席頒...

市民廣場改造17路段模擬車流曝 議員嘆：要等更多紅燈？

台北市長蔣萬安將斥資8.2億，改造市府大樓前市民廣場為「會呼吸的公園」，預計明年9月底發包、10月施工，2028年底完工...

星期評論／老公寓防「囚老」 北市輔導裝電梯不能等求助

北市4、5層樓的老舊公寓隨處可見，隨著65歲以上突破58萬人，吃力爬上樓、不良於行難出門，成許多長者日常。市府推補助增設...

板橋陽明街騎樓人行道落差大 嬰兒車抬著走

新北板橋區陽明街近期人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公...

北市食安案量倍增 每名稽查員年處理250案

寶林茶室事件後，北市稽查案量倍增，人力不足埋隱憂。市長蔣萬安先前喊出盡快補人力，時隔1年多仍有缺額，每一名稽查員每年需處...

北市食安檢舉獎金 要等2年才能拿到

民眾檢舉有食安疑慮店家，成案後依案件程度發檢舉獎金，有民眾今年8月檢舉成案後，竟因預算不足2027年才有獎金拿，質疑市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。