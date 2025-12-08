快訊

市民廣場改造17路段模擬車流曝 議員嘆：要等更多紅燈？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府前的市民廣場改造案，斥資8.2億打造成「深呼吸的公園」。記者楊正海／攝影
北市府前的市民廣場改造案，斥資8.2億打造成「深呼吸的公園」。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安將斥資8.2億，改造市府大樓前市民廣場為「會呼吸的公園」，預計明年9月底發包、10月施工，2028年底完工。不過周邊交通遭質疑恐大衝擊，因市民廣場改造將封市府路，恐引發周邊17處路段服務水準下降。

根據議員林亮君調閱數據發現，明年起改造市民廣場封市府路之後，北市府大樓周邊17處道路服務水準評估恐下降：包括仁愛路光復南至逸仙路由道路服務水準從C級降為D級；松壽路基隆至市府路，道路水準則從B降為D級。

還有9個路段降至E級，其中松壽路市府至松智路，將從原本的C級降至E級；甚至松智路松高至松壽路則從原本的B級降為E級。目前周邊路段服務水準現況約BCD級，不過封閉市府路後將惡化為CDE級，包括松壽、市府路至松智路將從C級變成E級。

另外，市民廣場改造規畫，因封閉市府路與仁愛路最東側路段，也讓外界擔憂恐擴大導致內湖塞車，因目前每天上下班尖峰，從堤頂大道走基隆路下來的車子相當多，到時候封掉市府路等路段，加上公車路線調整，預期可能會回堵回內湖，尤其現在上下班已經很塞，未來市府廣場改造更會大塞。

「蔣市府的交通配套準備好了嗎？」「台北市民準備好等更多紅燈了嗎？」林亮君說，北市建設增加綠地、休憩空間是好事，但直接消滅一條路，工期還要兩年多，信義區交通黑暗期如何解決？此計畫恐會讓車陣從基隆路、堤頂大道一路回堵到內湖。蔣市府的交通配套準備好了嗎？不要讓台北人塞車塞夠了。

北市交通局長謝銘鴻表示，交通局將提出改善措施，希望改造之後，周邊道路可以維持現在的D級服務水準，今年底會在針對周邊路段，擴大評估。

相關新聞

台北市長蔣萬安將斥資8.2億，改造市府大樓前市民廣場為「會呼吸的公園」，預計明年9月底發包、10月施工，2028年底完工...

北市食安案量倍增 每名稽查員年處理250案

寶林茶室事件後，北市稽查案量倍增，人力不足埋隱憂。市長蔣萬安先前喊出盡快補人力，時隔1年多仍有缺額，每一名稽查員每年需處...

星期評論／老公寓防「囚老」 北市輔導裝電梯不能等求助

北市4、5層樓的老舊公寓隨處可見，隨著65歲以上突破58萬人，吃力爬上樓、不良於行難出門，成許多長者日常。市府推補助增設...

板橋陽明街騎樓人行道落差大 嬰兒車抬著走

新北板橋區陽明街近期人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公...

北市食安檢舉獎金 要等2年才能拿到

民眾檢舉有食安疑慮店家，成案後依案件程度發檢舉獎金，有民眾今年8月檢舉成案後，竟因預算不足2027年才有獎金拿，質疑市府...

廣角鏡／聯合盃作文賽 新北區賽頒獎

第19屆聯合盃全國作文大賽新北區賽昨在市府辦頒獎典禮，此次吸引5936名學生報名，評選出210名得獎者。聯合報內容長范凌...

