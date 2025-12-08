聽新聞
0:00 / 0:00

板橋陽明街騎樓人行道落差大 嬰兒車抬著走

聯合報／ 記者張策游明煌／連線報導
新北市板橋區陽明街的人行道與騎樓存在高低落差，對輪椅族、推娃娃車、視障者等族群不夠友善。記者張策／攝影
新北市板橋區陽明街的人行道與騎樓存在高低落差，對輪椅族、推娃娃車、視障者等族群不夠友善。記者張策／攝影

新北板橋區陽明街近期人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公所監工失當、愈改愈糟；公所表示，街區本就高低起伏，加上電箱等設施難移動，改善需以取得平衡為原則。

記者實地直擊陽明街，部分診所門口騎樓與相連人行道落差超過20公分，店家前有的加設階梯，有的自備斜坡道，門口還張貼「請給騎樓、孕婦、行動不便者方便」告示牌，提醒機車騎士留通道。

住板橋致理商圈黃姓男子表示，他常推嬰兒車在陽明街周邊散步，遇到落差時「常要整台扛起來」。他說，陽明街屬舊街區，要改善人行道與騎樓不容易，電箱等障礙物也難移除，「就算整修，還是難做到像新街區那樣整平。」

板橋區公所工務課長許仁杰說明，陽明街人行道因既有電箱、騎樓高低起伏等現地條件，存在高低差，民眾行走騎樓較不易察覺人行道的落差。此次整修採「以道路線型為基準」調整人行道高度，搭配騎樓整平，工程無法逐戶跟著高度走，只能採平均高層並依規範調整，落差難以完全避免。

許仁杰表示，部分落差較大區段加裝不鏽鋼落水槽與斜坡板協助排水及通行，配合部分店家需求改為混凝土斜坡。主要道路鋪面已完成，剩餘工程為台電進行電桿下地、電箱外移等項目，預計本月底前完成，經費約3200萬元，國土署、地方政府負擔各半。

議員周勝考說，陽明街一帶人行道、騎樓高度落差大，監工與驗收形同虛設，應建立明確標準，避免同樣問題在其他街區重演。

另，基隆市府推動市區騎樓整平，先後完成廟口商圈、忠一路商圈及基隆塔周邊等區域，近期公告「田寮河周邊騎樓整平工程」招標，整體規畫範圍約5千公尺，將改善信一路、信二路及仁一路等騎樓高低落差與通行不便路段。地面會標示1.5公尺行人通行空間，清晰界定行人通道與店家營業範圍，保障行人路權，也讓店家安心做生意。

市府都發處長謝孝昆說，騎樓整平能否成功，商家支持很重要。田寮河周邊騎樓整平包括打除舊有不符合防滑係數的地坪，兩側鄰房騎樓地坪會銜接，因應多雨，會採止滑性較好的地磚結合鋪面設計，完成後可串連田寮河周邊市場、醫院節點。

延伸閱讀

國道 8 號台南系統改善工程將啟！12/10 起安吉路「外車道、機車道」封閉

新北公共自行車違規記點 未依標線行駛最多

基隆推田寮河兩側騎樓整平 地面標示1.5米行人通行空間

板橋陽明街人行道整修與騎樓落差難解 議員憂「愈改愈糟」

相關新聞

星期評論／老公寓防「囚老」 北市輔導裝電梯不能等求助

北市4、5層樓的老舊公寓隨處可見，隨著65歲以上突破58萬人，吃力爬上樓、不良於行難出門，成許多長者日常。市府推補助增設...

板橋陽明街騎樓人行道落差大 嬰兒車抬著走

新北板橋區陽明街近期人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公...

北市食安案量倍增 每名稽查員年處理250案

寶林茶室事件後，北市稽查案量倍增，人力不足埋隱憂。市長蔣萬安先前喊出盡快補人力，時隔1年多仍有缺額，每一名稽查員每年需處...

北市食安檢舉獎金 要等2年才能拿到

民眾檢舉有食安疑慮店家，成案後依案件程度發檢舉獎金，有民眾今年8月檢舉成案後，竟因預算不足2027年才有獎金拿，質疑市府...

廣角鏡／聯合盃作文賽 新北區賽頒獎

第19屆聯合盃全國作文大賽新北區賽昨在市府辦頒獎典禮，此次吸引5936名學生報名，評選出210名得獎者。聯合報內容長范凌...

新北公共自行車違規記點 未依標線行駛最多

新北市公共自行車YouBike累計騎乘超過3億人次，新北市去年推動違規記點制度，累計至今年7月有131件、停權1件，違規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。