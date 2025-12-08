板橋陽明街騎樓人行道落差大 嬰兒車抬著走

新北板橋區陽明街近期人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公所監工失當、愈改愈糟；公所表示，街區本就高低起伏，加上電箱等設施難移動，改善需以取得平衡為原則。

記者實地直擊陽明街，部分診所門口騎樓與相連人行道落差超過20公分，店家前有的加設階梯，有的自備斜坡道，門口還張貼「請給騎樓、孕婦、行動不便者方便」告示牌，提醒機車騎士留通道。

住板橋致理商圈黃姓男子表示，他常推嬰兒車在陽明街周邊散步，遇到落差時「常要整台扛起來」。他說，陽明街屬舊街區，要改善人行道與騎樓不容易，電箱等障礙物也難移除，「就算整修，還是難做到像新街區那樣整平。」

板橋區公所工務課長許仁杰說明，陽明街人行道因既有電箱、騎樓高低起伏等現地條件，存在高低差，民眾行走騎樓較不易察覺人行道的落差。此次整修採「以道路線型為基準」調整人行道高度，搭配騎樓整平，工程無法逐戶跟著高度走，只能採平均高層並依規範調整，落差難以完全避免。

許仁杰表示，部分落差較大區段加裝不鏽鋼落水槽與斜坡板協助排水及通行，配合部分店家需求改為混凝土斜坡。主要道路鋪面已完成，剩餘工程為台電進行電桿下地、電箱外移等項目，預計本月底前完成，經費約3200萬元，國土署、地方政府負擔各半。

議員周勝考說，陽明街一帶人行道、騎樓高度落差大，監工與驗收形同虛設，應建立明確標準，避免同樣問題在其他街區重演。

另，基隆市府推動市區騎樓整平，先後完成廟口商圈、忠一路商圈及基隆塔周邊等區域，近期公告「田寮河周邊騎樓整平工程」招標，整體規畫範圍約5千公尺，將改善信一路、信二路及仁一路等騎樓高低落差與通行不便路段。地面會標示1.5公尺行人通行空間，清晰界定行人通道與店家營業範圍，保障行人路權，也讓店家安心做生意。

市府都發處長謝孝昆說，騎樓整平能否成功，商家支持很重要。田寮河周邊騎樓整平包括打除舊有不符合防滑係數的地坪，兩側鄰房騎樓地坪會銜接，因應多雨，會採止滑性較好的地磚結合鋪面設計，完成後可串連田寮河周邊市場、醫院節點。