北市食安案量倍增 每名稽查員年處理250案

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
寶林茶室食安事件後，北市食安稽查案量倍增，稽查人力不足成重大隱憂。圖／北市衛生局提供
寶林茶室事件後，北市稽查案量倍增，人力不足埋隱憂。市長蔣萬安先前喊出盡快補人力，時隔1年多仍有缺額，每一名稽查員每年需處理250案食安事件。議員說，稽查量能不足恐導致食安惡性循環，籲透過獎金、數位化制度改善。

寶林事件、巴西蛋到近期毒大腸等，食安問題頻傳，北市每年有逾2萬件食安稽查，但稽查人力吃緊，編制雖有調整增加，從寶林案至今仍有缺額，稽查人力現有80人，缺額4人。

以去年食安稽查為例，稽查數達2萬2688家，平均一名稽查員負擔284家；今年截至10月，稽查數已達1萬9139家，議員顏若芳直言，這樣人力猶如杯水車薪，前線人員被迫全年無休，過勞環境導致留才困難，造成把關機制失靈。

顏建議，除持續增補人力並提供身心支持外，應加速導入科學稽查手段，透過數位化工具降低文書行政負荷，讓稽查員能將心力集中在核心的食安把關上。

議員李柏毅觀察，食安議題受重視，第一線人員壓力山大，員額編制、薪資待遇受限於中央規範，調整幅度有限，市府應設法在可行範圍內提升待遇。

衛生局長黃建華回應，依不同狀況調配稽查量能，目前尚可處理，若遇重大案件又適逢假日，人力顯得吃緊，會加強前端輔助，並設法補足人力，降低工作負擔。

