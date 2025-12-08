星期評論／老公寓防「囚老」 北市輔導裝電梯不能等求助

北市4、5層樓的老舊公寓隨處可見，隨著65歲以上突破58萬人，吃力爬上樓、不良於行難出門，成許多長者日常。市府推補助增設電梯超過10年，角色卻僅是承辦窗口，有來申請就審、沒來就算，被動態度想要力解「囚居老人」困境，儼然緣木求魚。

市府10年來不斷調整增設電梯申請流程、法令，蔣市府更一口氣提高補助額度上限50％、300萬元，也讓申請件數倍增，上任3年來申請件數累計有82件，對比數十萬棟老舊建物，仍比例懸殊，困居公寓的長者，宛如處在都市中的偏鄉。

老舊公寓要蓋電梯非易事，得要經過重重關卡，基地若無空間等於第一關就沒戲唱，再者是高樓層有意願，低樓層不同意也難達成共識，室內型電梯須打掉樓板而影響室內空間、一樓違建如車庫、增建經費分攤比例無共識、無管委會組織難維管等，都需政府伸援手。

近年營建成本攀升，增設一部電梯恐得花上500萬元、甚至700萬元，低樓層住戶用不到，費用負擔落在高樓層需求者，就算政府有補助也非全額，每戶支出30萬元或更多都有可能。

這些公寓已老到須都更解決所有問題，市民也會猶豫為何還要花錢裝電梯？都更雖必要，卻是漫漫長路，北市「人老屋老」是現在進行式，面對雙老困局，長者還能等多久？

市府既然有增設電梯的輔導團，就該化被動為主動，積極走入社區試著一一說明，透過新政排除困境，別再等住戶求助。