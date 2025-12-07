新北油飯節「職人油飯大賞」冠軍揭曉

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

2025新北油飯節6日熱鬧登場，推出「油飯傳香總鋪宴」與「十強油飯市集」兩大活動，以桌宴美食及市集巡遊吸引眾多民眾參加。此外，「職人油飯大賞」評選結果出爐，金賞由蘆洲區阿潘功夫油飯獲得，銀賞為新莊區月華油飯，銅賞為三重區大碗油飯。新北市長侯友宜出席頒獎典禮，感謝得獎店家以創新與用心守護傳統，並期許持續發揮職人精神，傳承油飯中的文化記憶。

侯友宜市長指出，新北市就像臺灣的縮影，來自全臺各地的人們齊聚新北打拚，也包容不同族群文化，形成多元美食匯集地。其中，油飯代表新北的經典庶民美食，不僅是過去人們三餐的重要能量來源，更常出現在各種喜慶場合，是日常生活的味道，也是幸福的象徵。

侯友宜市長表示，今年是第一屆新北油飯節，新北十強油飯經專家評選，吸引超過11萬人次投票，現場推出的限量「油飯傳香總鋪宴」更在30分鐘內搶購一空，展現新北庶民美食的魅力。期盼未來持續推廣新北油飯節，守護屬於新北的美好回憶，也向為這塊土地付出的市民致敬。

市場處說明，活動現場集結十強油飯攤位，民眾能一次品嘗新北經典與特色油飯，同時設置互動體驗「油飯師運動會」，透過輕鬆有趣的團康遊戲體驗油飯師工作日常。

