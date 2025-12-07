新北公共自行車違規記點 未依標線行駛最多

新北市公共自行車YouBike累計騎乘超過3億人次，新北市去年推動違規記點制度，累計至今年7月有131件、停權1件，違規樣態以行駛行穿線（斑馬線）或在非人車共道的人行道或騎樓110件最多，其次是其他有附載人員7件、車道上逆向6件、闖紅燈6件、行進間使用手機1件及其他不當使用1件；而有1間因為酒駕停權。

交通局簡任技正吳政諺表示，在交通法規中，YouBike 2.0、YouBike2.0E都屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓，僅有例外在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段開放騎乘，目前新北市人車共道路段約有100公里。

吳政諺說，行穿線、斑馬線為行人專用，任何車輛都不能在上面行駛，YouBike使用者在行穿線應下車牽行，如YouBike騎乘行穿線或未設牌面的一般人行道，違者依道交條例處300元至1200元罰緩，還會被記點。

據統計，新北市違規計點件數中，有85%是最多行駛行穿線或於非人車共道的人行道或騎樓占大宗。

吳政諺說，目前除了全力加強宣導相關觀念，也會持續檢討路段標線畫設，會在新興重畫區、捷運復舊路段或人行道更新時評估增設。