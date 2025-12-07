忍病靠臨時工撐起家計 北台中家扶表揚6戶自強祖父母

北台中家扶今天在台中市清水高中舉辦「歲末送暖」活動，將來自588位企業與民眾的心意，捐出 550分多功能蒸煮鍋與暖心物資包，由家扶社工與志工送遞清寒家庭。活動也表揚6戶自強祖父母，他們為了孫子女忍病、靠臨時工撐起家計、在困境中教孩子善良、有禮、堅強。

歲末送暖活動動員近百位社工與志工，歷時半年奔走募資，透過張貼文宣海報與號召親友響應，順利募集足額的多功能蒸煮電子鍋與生活物資包。

北台中家扶表示，在家扶服務的家庭中，約三成屬於隔代教養，65歲以上的祖父母，原該安享退休，卻因子女缺位或生病，再度扛起照顧孫輩的責任。他們的體力逐漸衰退，經濟能力有限，依然拚盡全力撐住下一代。