快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

聽新聞
0:00 / 0:00

忍病靠臨時工撐起家計 北台中家扶表揚6戶自強祖父母

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶今天在台中清水高中舉辦「歲末送暖」活動，也表揚自強祖父母。圖／北台中家扶提供
北台中家扶今天在台中清水高中舉辦「歲末送暖」活動，也表揚自強祖父母。圖／北台中家扶提供

北台中家扶今天在台中市清水高中舉辦「歲末送暖」活動，將來自588位企業與民眾的心意，捐出 550分多功能蒸煮鍋與暖心物資包，由家扶社工與志工送遞清寒家庭。活動也表揚6戶自強祖父母，他們為了孫子女忍病、靠臨時工撐起家計、在困境中教孩子善良、有禮、堅強。

歲末送暖活動動員近百位社工與志工，歷時半年奔走募資，透過張貼文宣海報與號召親友響應，順利募集足額的多功能蒸煮電子鍋與生活物資包。

北台中家扶表示，在家扶服務的家庭中，約三成屬於隔代教養，65歲以上的祖父母，原該安享退休，卻因子女缺位或生病，再度扛起照顧孫輩的責任。他們的體力逐漸衰退，經濟能力有限，依然拚盡全力撐住下一代。

家扶從千戶家庭中，表揚6戶自強祖父母，他們為了孫輩而忍著疾病、靠臨時工撐起家計、在困境中仍教孩子善良、有禮、堅強。家扶透過這些生命故事，激勵其他有相同經歷的家庭。

北台中家扶今天在台中清水高中舉辦「歲末送暖」活動，也表揚自強祖父母。圖／北台中家扶提供
北台中家扶今天在台中清水高中舉辦「歲末送暖」活動，也表揚自強祖父母。圖／北台中家扶提供

父母 善良 子女

延伸閱讀

遠雄廣場為家扶百名孩童圓夢 認領心願卡捐贈禮物 加碼回饋點數

博士喜悅化為公益 陳賢德伉儷攜兒捐50萬守護金門弱勢兒少

還缺2成募愛心 基隆家扶歲末要送弱勢童暖心棉被

金門家扶愛心園遊會湧人潮 上千親子齊聚為弱勢兒少送暖

相關新聞

新北公共自行車違規記點 未依標線行駛最多

新北市公共自行車YouBike累計騎乘超過3億人次，新北市去年推動違規記點制度，累計至今年7月有131件、停權1件，違規...

板橋陽明街人行道整修與騎樓落差難解 議員憂「愈改愈糟」

新北市板橋區陽明街近期進行騎樓及人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分情況，引發議論。地方反映後重新調整...

忍病靠臨時工撐起家計 北台中家扶表揚6戶自強祖父母

北台中家扶今天在台中市清水高中舉辦「歲末送暖」活動，將來自588位企業與民眾的心意，捐出 550分多功能蒸煮鍋與暖心物資...

嘉義縱貫線教父娶媳婦 席開200桌 百萬高空煙火秀猶如跨年

有縱貫線教父稱號的嘉義海線大老林水樹，昨晚在東石鄉娶媳婦，現場席開207桌，並施放長達逾10分鐘的煙火秀，絢爛的高空煙火...

蔣萬安曾讚巴黎單車規畫...單車族點出北市3大不友善

據統計，全台自行車使用約500多萬人，北市長蔣萬安打造友善單車城市，不過單車族點出北市騎車3大不友善，包括人車共道單車處...

五股成洲七路閒置地變綠廊 新北推綠美學打造新風貌

新北市近年積極推動「城市綠美學」政策市府結合工務局、五股區公所與地方團隊，將成洲七路附近因64號快速道路闢建而閒置的土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。