蔣萬安曾讚巴黎單車規畫...單車族點出北市3大不友善

據統計，全台自行車使用約500多萬人，北市長蔣萬安打造友善單車城市，不過單車族點出北市騎車3大不友善，包括人車共道單車處境尷尬，常可能與行人糾紛，近3年因糾紛鬧上警局件數逐年增；其次為水溝蓋、自行車架不友善。

蔣萬安先前赴法國巴黎參訪時，特定體驗巴黎共享單車Vélib，還稱令他印象最深刻的是巴黎透過鋪設清晰可辨的自行車道，並以分隔島區隔雙向車道，有效提升單車騎乘安全與舒適性，不過本身就是單車愛好者的議員陳宥丞說，台北市單車不友善的首要就是人車共道險象環生。

陳宥丞以身為單車族的市民角度，點出北市騎乘單車三大不友善。他說，在台北市區騎乘自行車，若騎在馬路上，就是與車爭道、必須閃公車；騎在自行車的人車共道也是可能與行人發生糾紛。

根據警察局的數據統計，因為行人與自行車在人車共道發生糾紛，而鬧上警察局的件數近三年逐年增加，2023年有7件、去年增加至32件、今年前三季就已經有42件，甚至這是有鬧上警局的，代表發生糾紛沒報案的黑數更多。

交通局長謝銘鴻說，若單車騎在人行道上，還是要尊重路權行人優先，不過陳認為行人單車都沒有錯，是道路設計的問題，台北市最常發生的路段糾紛，多是人行道寬度在2至3公尺路寬，因人車沒分流，但台北市自行車道路的改善規畫，單車騎在人行道就有12種騎法規定，包括非號誌路口還有支幹線停讓等問題，根本讓單車族眼花撩亂。

「的確自行車族騎在人行道上，非常尷尬！」謝銘鴻說，的確台北市早期計畫道路，人行道並沒有將單車道規畫下去，單車騎在人行道的確就是尷尬。

另外，單車族在台北市不友善，就是馬路、河濱公園的側溝水溝蓋，對單車也不友善，因許多水溝蓋溝欄設計與道路平行，只要常常有大車壓過，就會讓溝欄壓到縫隙變大，導致車胎較薄的公路車會摔車甚至導致受傷。

第三不友善是公路車沒有腳架停放，以陽明山的風櫃嘴為例，許多國際車友都會到風櫃嘴騎車，但欠缺腳架供停車，因公路車不能放在一般的傳統落地式自行車架，否則會造成公路車傷害。

北市府表示，會在淡水站、貓空、新店站、松山站、動物園站、風櫃嘴等公路車常出沒地點，規畫適合停放公路車的T字型車架，年底前，北捷也允諾會找一兩處地點先試辦。