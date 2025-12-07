快訊

五股成洲七路閒置地變綠廊 新北推綠美學打造新風貌

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
植栽選擇上，以複層式選擇多樣化質感及花色的多年生低矮灌木，形塑豐富而有層次的空間景觀。圖／新北市景觀處提供
植栽選擇上，以複層式選擇多樣化質感及花色的多年生低矮灌木，形塑豐富而有層次的空間景觀。圖／新北市景觀處提供

新北市近年積極推動「城市綠美學」政策市府結合工務局、五股區公所與地方團隊，將成洲七路附近因64號快速道路闢建而閒置的土地重新整理，導入綠美學設計，打造層次分明又易於維護的城市綠化空間，讓原本荒蕪角落成為具生命力的城市綠廊。

景觀處表示，此區原為道路建設後留下的閒置空地，市府以減法設計思維進行規畫，配合地形起伏種植多年生低矮灌木，營造通透但豐富的綠化層次。植栽包括朱蕉、扶桑、金露花、鵝掌藤與仙丹等多種色彩鮮明的植物，再搭配草皮鋪面，形成兼具視覺美感與生態價值的綠化效果，也為五股帶來更多休憩與散步的綠意景觀。

景觀處長林俊德說，新北推動綠美學，不只是單純種植植栽，而是將藝術美學、生態環保與適地適種理念融入規畫，希望創造「好看、好活」的綠色城市空間。他強調，綠化不僅提升城市質感，更提供市民友善、舒適的生活環境。

運用簡易好維護且不同色彩的植栽，打造出城市綠廊的意象，讓民眾感受植栽生命力及多樣性。圖／新北市景觀處提供
運用簡易好維護且不同色彩的植栽，打造出城市綠廊的意象，讓民眾感受植栽生命力及多樣性。圖／新北市景觀處提供
透過跨局處與地方合作，利用當地地形特性結合綠美學規劃設計，為五股帶來更多「綠」動感。圖／新北市景觀處提供
透過跨局處與地方合作，利用當地地形特性結合綠美學規劃設計，為五股帶來更多「綠」動感。圖／新北市景觀處提供

設計

