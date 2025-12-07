板橋陽明街人行道整修與騎樓落差難解 議員憂「愈改愈糟」

新北市板橋區陽明街近期進行騎樓及人行道改善工程，部分路段出現騎樓與人行道落差達30公分情況，引發議論。地方反映後重新調整施工，議員質疑公所監工失當、愈改愈糟；區公所表示，街區本就高低起伏，加上電箱等設施無法移動，改善需以取得平衡為原則。

記者實地直擊陽明街現場，可見部分診所門口騎樓與相連人行道落差超過20公分，店家前有的加設階梯，有的自備斜坡道，門口還張貼「請給騎樓、孕婦、行動不便者方便」告示牌，提醒機車騎士留出通道。有民眾指出，行人被迫繞道或改走車道，通行風險大增。

住在板橋致理商圈的黃姓男子表示，他常推著嬰兒車在陽明街周邊散步，遇到落差時「常常要整台扛起來」，過程相當狼狽。他說，陽明街屬舊街區，要同時改善人行道與騎樓並不容易，電箱等障礙物也難以完全移除，「就算整修了，還是很難做到像新街區那樣整平。」

板橋區公所工務課長許仁杰說明，陽明街人行道原本就因既有電箱、騎樓高低起伏等現地條件，本來存在高低差，加上平常多數民眾行走騎樓，較不易察覺人行道的落差。此次整修採「以道路線型為基準」調整人行道高度，並同時搭配騎樓整平。他指出，騎樓本身高低錯落，工程無法逐戶跟著高度走，只能採平均高層並依規範調整，因此部分落差難以完全避免。

許仁杰表示，部分落差較大的區段已加裝不鏽鋼落水槽與斜坡板協助排水及通行，也配合部分店家需求改為混凝土斜坡。他強調，目前主要道路鋪面皆已完成，剩餘工程多為台電進行電桿下地、電箱外移等項目，預計12月底前全數完成。此案經費約3200萬元，由內政部國土署、地方政府各負擔一半。