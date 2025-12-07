快訊

迺夜市餐具新主張！ 樹林興仁夜市使用循環餐具帶頭做環保

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北樹林興仁夜市攜手經發局、環保局，12月6日、7日試辦循環餐具推廣，鼓勵民眾減少一次性餐具的使用率。圖／新北市市場處提供
新北樹林興仁夜市攜手經發局、環保局，12月6日、7日試辦循環餐具推廣，鼓勵民眾減少一次性餐具的使用率。圖／新北市市場處提供

夜市逛街也能兼顧環保！新北市樹林興仁夜市攜手市府經發局、環保局，12月6日、7日率先試辦「環境永續新生活、循環餐具推廣活動」，推出「免租金借用」及「押金換折扣」等優惠措施，鼓勵民眾體驗循環餐具的便利與衛生，減少一次性餐具的使用率，落實減塑及環境友善。

新北市經發局長盛筱蓉說，全球面臨氣候變遷，各國積極推動節能減碳，協助企業降低資源耗用與溫室氣體排放，期盼透過市民參與，共同打造低碳永續宜居城市，夜市及傳統市場作為庶民經濟的重要場域，也應成為推動減碳的重要基地，透過餐具回收與再利用，有效減少廢棄物生成，逐步實現「淨零碳排放」。

環保局進一步指出，夜市及傳統市場是一次性餐具、吸管及外帶包材使用最頻繁的場所，新北近年針對夜市及公有零售市場推動轉型為「不塑場域」，希望降低塑膠製品用量。此次媒合循環餐具業者進駐夜市，提供民眾租借體驗，使消費者實際感受循環餐具的便利性及衛生度，進而提升綠色消費意識與日常環保選擇。

導入「免租金，押金換折扣」機制，以低門檻方式鼓勵民眾租借環保餐具並於指定攤商消費使用，活動兩日共提供每日300份環保餐具供民眾，支付押金後即可免費租借，押金於餐具歸還後退回；活動每日前200名租借者即可獲取25元折價券一張，折扣優惠不限攤位類別使用，達到既維護環保又促進夜市消費的雙贏局面。

新北市場處處長李長奎指出，此次透過跨局處合作推動「迺夜市‧餐具新主張」行動，鼓勵民眾在日常生活中參與環境保護，在夜市這項具代表性的台灣文化中，能有效減少一次性廢棄物，朝「全民參與、減塑環保」方向前進。

活動導入「免租金，以金換折扣」創新機制，每日提供300份環保餐具支付押金免費租借。圖／新北市市場處提供
活動導入「免租金，以金換折扣」創新機制，每日提供300份環保餐具支付押金免費租借。圖／新北市市場處提供

