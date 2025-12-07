食安破口未解！寶林案後稽查人力仍未補齊 北市稽查員年扛250案

寶林事件後北市食安稽查案量倍增，但稽查人力不足也成重大隱憂，市長蔣萬安先前雖喊出盡快補足人力，但時隔一年多，人力仍有缺額，換算下來每人每年仍需處理250案食安事件，還不包括其他稽查。藍綠議員直呼，稽查量能不足恐導致食安問題惡性循環，籲透過獎金、數位化制度改善大環境。

在寶林事件、巴西蛋到近期毒大腸等事件，食安問題頻傳，也導致稽查量能逐年增加，每年都有超過2萬件的食安稽查，市長蔣萬安先前也表示會盡快補足稽查人力，然而編制雖有調整增加，但從寶林案發生至今，仍有缺額，根據統計，目前稽查人力現有80人，缺額數4人。

以去年食安稽查案量為例，食品衛生稽查數高達2萬2688家，平均每位稽查員需負擔284家；而今年截至10月，稽查數亦已達1萬9139家，民進黨議員顏若芳直言，這樣人力猶如杯水車薪，前線人員被迫全年無休，過勞環境導致留才困難，直接造成食安把關機制失靈。

顏若芳說，身為首善之都食安標準不容打折，除應持續增補人力並提供身心支持外，更應加速導入科學稽查手段，透過數位化工具降低文書行政負荷，讓稽查員能將心力集中在核心的食安把關上，才能真正讓市民吃得安心。

國民黨議員李柏毅直言，近年來食安事件越來越重視，目前稽查量能顯然對於第一線工作人員壓力非常龐大，仍理解員額編制、薪資待遇受限於中央規範，調整幅度有限，而現有檢舉獎金制度預算編列又不足，民眾檢舉成案都要等上1、2年才拿得到獎金，恐影響推行成效，官方、民間力量都不夠情況下，惡性循環只會更嚴重，市府應想辦法在可行範圍提升待遇、調整相關制度。

衛生局長黃建華先前表示，會依不同狀況調配稽查量能，目前量能尚可應付，若遇重大案件又適逢假日，人力就會顯得吃緊，會先加強前端輔，並持續開缺補足。衛生局也補充，近年員額編制有逐步調整，稽查人力也有逐年增加，降低同仁工作負擔。