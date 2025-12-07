遠雄廣場為家扶百名孩童圓夢 認領心願卡捐贈禮物 加碼回饋點數

新北市汐止iFG遠雄廣場年年攜手基隆家扶中心汐止服務處，舉辦「愛心許願信箱」公益活動，請民眾一同傳遞聖誕祝福，溫暖孩童的心。今日起至12月15日，至3F顧客服務中心認領心願卡並捐贈禮物，可獲得100點會員點數回饋。

遠雄廣場表示，延續歷年歲末送暖精神，即日起展開2025愛心許願信箱公益活動。民眾在12月15日前至3F顧客服務中心，認領心願卡並捐贈禮物，即可獲得100點會員點數回饋。在館內購買禮物並附發票，加碼再贈點數50點。

為100名小朋圓夢捐贈儀式，預定12月20日舉辦，大家一同見證愛心落實的時刻，透過實際行動，點亮孩子們的聖誕願望。

遠雄廣場在耶誕月也安排親子互動與精彩演出節目，12月14日推出「樂姆姆手作・歡樂聖誕史萊姆」課程，邀請小朋友一起動手打造療癒史萊姆。12月25日邀請汐止社大聖誕歲末演出，以歌聲與舞蹈為冬季增添溫暖與活力。同步推出「拍出閃亮聖誕照＋抽1,000點會員點數」，在3F顧客服務中心使用現場聖誕道具拍照，並完成FB貼文任務，即有機會抽中1000點會員點數。

耶誕月另有回饋會員再加碼「點點成金」，12月1日至12月25日用200點可兌換100元購物金，每名會員限兌1次，數量有限，兌完為止。12月19、20日會員日，App會員當日消費累計滿1000元，即可兌換「毛絨暖足室內鞋」，限量贈品送完為止。

汐止iFG遠雄廣場在12月也迎來新品牌，「稻舍食館」正式插旗新北，延續大稻埕的台灣米食記憶來汐止，帶來一碗有故事的好飯。開幕推出汐止遠雄限定「經典台式羊肉爐」，濃郁清甜不膩口，贏得好評。

遠雄廣場說，稻舍食館以「一店一米」為精神主軸，將來自雲林二崙、歷時九年培育的「皚雪米」端上餐桌，米香淡雅、口感柔軟，冷飯依舊Q彈，是融合台灣農藝與風土的結晶。