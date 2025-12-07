2025年食安檢舉獎金2027年才拿得到...民眾批詐欺 蔣萬安下令改善

為守護食安，若日常發現有食安疑慮店家，可提出檢舉，成案後會依案件程度發放檢舉獎金，但北市有民眾今年8月檢舉成案後，竟因預算不足，要等到2027年才有錢拿，痛批詐欺。而類似檢舉案平均都需等超過兩年以上。市長蔣萬安也直言不妥，下令衛生局檢討，應以成案三個月內發出檢舉獎金為原則。

衛生局設有「檢舉違反衛生管理法規案件獎勵辦法」民眾發現有食安疑慮提出檢舉，經行政調查處分確定，受處分人未提行政救濟或於行政救濟程序確定後，且已繳清罰鍰後，會依年度預算及每月分配數，依序核發各檢舉獎金案件，以今年為例，發放金額介於6千至9萬元間，共已發放78件，約59萬1000元。

不過近3年接獲檢舉案件，逐年增加，2023年6034件、2024年8300件、2025年截至10月8264件，但3年來檢舉獎金編列預算都不超過100萬，也導致若檢舉人揭發檢舉後，需要等很長一段時間才能拿到錢。

有民眾控訴，今年8月發現有不肖業者販賣過期產品，經衛生局稽查屬實，裁罰業者30萬元，但卻遲遲未拿到獎金，11月不耐煩打去衛生局，得到回覆竟是要到2027年才能拿到，氣得直呼詐騙。

議員李柏毅也說，包含警察局、環保局相關檢舉獎金民眾都可以在1至4個月拿到，但食安檢舉獎金卻平均要等待2年時間才可以取得獎金，非常不合理，對民眾也不夠有誘因，市府若有心維護台北市食安，應該加快發放獎金流程，不然乾脆不要發。

衛生局補充，獎金需依案件大小、程度評估發放，無法精準預估檢舉案件數及金額，如遇大量檢舉、重大案件，待發放獎金案件數及待金額即會增多，近三年已逐年增加編列預算數，並已評估檢視年度預算執行狀況調整相關經費配置，以提高明年度檢舉獎金預算總額，改善發放速度。