人潮爆滿！新北耶誕城主燈秀更新內容 德國市集美食飄香吸客

新北歡樂耶誕城主燈秀更新內容後，今晚吸引大批民眾觀賞，德國耶誕市集進駐多樣的德式美食與商品，熱鬧吸引許多民眾嚐鮮，不少親子戴頭飾逛市集，展現濃厚的異國耶誕氛圍。

耶誕市集昨晚由德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺等共同揭幕；今天白天就吸引不少遊客到廣場遛小孩，晚間更是湧入大批人潮，尤其，可以看見許多外國人的臉孔。

今年耶誕城以夢幻馬戲主燈為亮點，光彩炫目的視覺內容，吸引廣場不少逛市集的民眾搶先欣賞與拍照，人潮擴散到縣民大道，警方疏導交通的哨音，不絕於耳。

一位媽媽帶著金髮碧眼的兒女，排隊品嚐美食，她接受中央社記者訪問表示，就想要來品嚐家鄉德式烤腸的風味。夜空下，也有不少年輕人品嚐熱紅酒，在冷風中暖身子。民眾將小麵包淋上番茄醬或黃芥末醬，品嚐德國耶誕節家戶必備的甜品「史多倫」、燻肉及豬腳等經典美食，直說「好吃」。

新北市府大樓帷幕的雷射光雕秀LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」，不時出現大家喜愛的LINEFRIENDS人氣角色莎莉的黃色身影，搭配音響，引起許多孩童聚精會神觀賞。遠處燈海區，不少孩童踩踏草皮拍照，引起旁人提醒與制止。

新北市政府觀光旅遊局表示，即日起至12月28日，每晚5時30分至11時，兩支超夢幻3D光雕秀「馬戲團魔法道具篇」及「傳送耶誕樂章，LINE FRIENDS和你一起！」將輪番登場，讓民眾沉浸在絢麗光影。

觀旅局說，聚集超過50個德國文化特色攤位，盼讓民眾充分感受德國歷史悠久的耶誕市集氛圍與德式經典美食。記者現場觀察，已經有市民穿起耶誕裝扮，或頭戴著發亮頭飾體驗過節氣氛，年輕人則相互探聽即將到來的巨星演唱會消息。

觀旅局說，「巨星耶誕演唱會」將於13日、14日舉行，藝人卡司輪番登場開唱。12月25日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動，以多元曲風陪伴大家過節慶濃厚的耶誕節，相關資訊可以上官網查詢。