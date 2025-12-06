快訊

北市社宅怪象…她揪出秘密通道、小冰柱？北市府將全面盤點缺失

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員陳怡君指北市社宅地下停車場出現「幽靈秘密通道」。圖／陳怡君提供
北市陸續有社宅完工，北市議員陳怡君卻揪出不少缺失。包括停車場出現讓人匪夷所思的「幽靈秘密通道」，還有壁癌、一整排小冰柱等怪現象，台市住都中心表示，會用2個月的時間，全面盤點目前北市社宅公共區域所有缺失，逐一列冊，排定計畫改善。

被陳怡君發現缺失的社宅，包括南港經貿社宅、文山區興隆A區社宅、文山區興隆E區社宅、信義區六張犁社宅，出現壁癌、冰柱一整排、LED顯示框無功能、停車場大面積積水多處水灘、逃生梯煙霧偵測器脫落、新社宅透水磚陳舊泛黃門面如老舊古蹟。

陳怡君指出，位於南港區的「經貿社會住宅」，去年12月31日完工、今年10月入住，但這才入住不到一年的社宅，卻已經有壁癌正在發生，除了壁癌之外，安全逃生梯裡的煙霧偵測器脫落也讓陳怡君質疑這消防安全究竟是怎樣過關的？

另外，地下停車場更長出小冰柱，可見曾經漏水，更誇張的是地下停車場還出現「幽靈秘密通道」，通道旁地上還有紙板，疑似有人在該處睡覺休息，相當詭異，這種的設計簡直是前所未見，該工程連給社宅做一道假牆，幫社宅修飾都不願意。

陳怡君說，她到「興隆E區社會住宅」，這是今年3月31日完工、明年5月入住的新社宅，還沒入住就已經見到建築物一整排的小冰柱成為水濂洞小秘境，且建築物外牆已經開始出現大片的白華「壁癌」，還沒入住的新社宅就令人擔憂。

北市住都中心指出，停車場積水及環境清潔等項目已改善完成，煙霧偵測器一處脫落已修復，並經消防局完成測試；LED看板故障另由停管處修繕完成並取下布條。針對營運中社宅建築外牆白華及透水磚因環境潮溼長青苔等現象，住都中心已啟動全面巡檢並續辦清潔維護作業；興隆E區尚在工程驗收階段，亦由都發局於近期完成改善。

住都中心指出，有關社宅相關缺失將於2個月內進行全市社宅設施盤點及改善，以確保新完工及營運中社宅品質，以提供市民安全、舒適且無差別的居住環境。

陳怡君指北市社宅出現壁癌、還有一整排小冰柱等怪現象。圖／陳怡君提供
議員陳怡君指北市社宅地下停車場出現「幽靈秘密通道」。圖／陳怡君提供
