慈濟辦「From Dream to Impact」展覽 邀青年力量共同定義未來

聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片為慈濟基金會提供
照片為慈濟基金會提供

慈濟基金會結合「青年公益實踐計畫」、「國際青年永續年會」共同舉辦 【From Dream to Impact｜未來的樣子由你定義】，12月6日在臺北市松山文創園區一號倉庫盛大登場。活動以「從夢想到行動、從地方到世界」為主題，邀請來自不同領域的青年行動者、社會創新團隊與永續實踐者齊聚一堂，分享他們如何以創新思維回應社會挑戰，並以具體行動描繪永續未來的藍圖。

「從地方到世界青年齊行動、從夢想到影響共築新藍圖。」慈濟表示，「From Dream to Impact」不僅是一場展覽，更是一個行動平台。青年世代正以多元方式回應社會議題，從地方社群的扎根，到國際舞台的交流，展現出跨界合作的力量，期盼透過青年彼此的分享與交流，讓更多人看見社會創新的可能性。

「地球的未來應該由年輕人來定義！」慈濟基金會顏博文執行長勉勵青年站出來，並回應今年的活動特別強調「夢想與行動的連結」，許多青年團隊在過去一年中，從構想出發，經歷培力課程、導師輔導、社創人脈串聯與 Demo Day 發表，逐步將理念化為具體成果，「這些過程不僅是學習的旅程，更是社會影響力的累積」。

透過成果展覽，觀眾可近距離認識國際青年及第八屆青年公益實踐計畫團隊的年度成果，並與團隊互動交流，深入了解其社會影響力。此外，公益導師敏迪選讀帶來議題短講，從地方行動出發，連結全球議題，激發青年以國際視野思考社會問題，展現青年世代的多元觀點與行動力。

同場亦規劃跨界共創座談，聚焦聯合國永續發展目標（SDGs）三大核心面向—People、Planet、Prosperity，探索永續的多元道路，並討論如何從個人到社群、從地方到國際共同推動改變。第八屆團隊也將以三分鐘簡報分享一年來的努力與成果，讓觀眾快速掌握其社會影響力；現場更設有人氣票選活動，觀眾可投票支持心目中的最佳團隊，為青年行動加油打氣，共同見證青年力量的蓬勃展現。

「青年行動定義未來藍圖、永續盛會引領世代改變」以「From Dream to Impact」展現青年不僅懷抱夢想，更勇於付諸行動，永續發展不只是國際議題，更是地方社群的日常挑戰，青年行動者從農業、教育、環境到社會關懷提出多元解方，展現智慧與勇氣。這些行動不僅是成果展現，更為未來世代鋪路，象徵青年以夢想為起點，以行動推動社會前進。

慈濟基金會多年來持續透過多元計畫支持青年，2025年成果亮眼。第八屆「青年公益實踐計畫」共培育14組團隊，提供業師一對一輔導、60小時工作坊及新台幣1,500萬元行動獎助金，協助青年將理念化為具體行動；「慈悲科技創新競賽」吸引20組團隊聚焦環保5R與SDGs，激發慈善與醫療領域創新思維。

「Young善行動」支持52團、595位青年投入慈善、醫療、教育與環保志工服務，展現社會責任；「慈濟獎學金」鼓勵兼顧學業與服務，22位學生受惠。「青年社會影響力增能計劃」培育89人，強化利他力、創新力與數位力；「大專青年全球人文教育交流」派出3團25人赴馬來西亞、菲律賓與尼泊爾，進行跨國志工服務。

在國際面向上，「國際青年人才培育計畫」培訓35人，並推動「滿納海的承諾–敘利亞難民華語伴學」及「青年知光–柬埔寨華語國際伴學」，共62位青年參與，深化跨國合作與人文交流。這些成果展現慈濟基金會在青年培育上的全面布局，持續引領新世代在公益與永續領域中發光發熱。

慈濟基金會自2017年推動「FUN 大視野想向未來－青年公益實踐計畫」，打造社會創新與公益孵化平台，提供專業輔導、技能培力與媒體資源，協助青年將理念化為行動，展現責任與創新。慈濟國際青年會（TIYA）及大專青年聯誼會亦號召青年投入慈善關懷、蔬食減塑、環境保護，並參與全球勘災與發放，將美善精神融入日常。透過凝聚青年力量，善的清流持續傳播，邀請更多青年以真誠與行動共創正向改變。

青年 慈濟 永續 團隊 公益 夢想

