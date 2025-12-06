新北包種茶評鑑 5屆冠軍茶王鄭冬泉歸功於製茶有好天氣

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
茶王鄭冬泉是坪林茶王世家第3代，第5度拿下茶王勳章。記者林媛玲／攝影
茶王鄭冬泉是坪林茶王世家第3代，第5度拿下茶王勳章。記者林媛玲／攝影

新北包種茶有百萬冠軍茶美譽，坪林更是百萬冠軍茶的故鄉，包種茶帶有蘭花及玉蘭花等特色花香，新北每年春、冬季辦理全國最大型的包種茶評鑑，今年有1156點茶品參賽，今日頒獎典禮由新北市長侯友宜頒發特等獎匾額給5屆冠軍茶王鄭冬泉。

茶王鄭冬泉是坪林茶王世家第3代，家族歷代茶農皆曾獲特等獎榮耀，他自小便在茶園間耳濡目染，製茶近60餘年，已累積4座特等獎，本屆在冬茶1156點激烈競爭中，第5度拿下茶王勳章。

鄭冬泉說，今年冬茶產季潮濕，天候放晴後2至3天為最佳採茶期，因應茶菁的濕度較高，採摘後的萎凋與攪拌製程中，每輪攪拌間隔的靜置時長需增加約20分鐘，以確保茶菁均勻走水並充分發酵。距離上次奪下特等獎僅隔2年，他感謝茶季最終有適合製茶的好天氣，才能製作出深受評審及消費者喜愛的包種茶。

新北市長侯友宜表示，新北是台灣最主要的包種茶產區，新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，至今已獲13座全國冠軍，新北冠軍製茶師全國最多，同時亮點茶莊、5星衛生製茶廠、農產品初級加工場數量皆為六都第一，現正是冬季包種茶新鮮上市，邀請民眾來新北茶產區，體驗全台最香特色茶的魅力。

因應冬季包種茶上次，新北好茶冬韻展售會也從今天起續兩周假日舉辦展售會，時間為6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場舉辦。另結合低碳永續理念，也推出茶山一日旅遊行程，包含坪林生態步道導覽、茶園製茶體驗等不同行程路線，限量300席開放報名。

新北市長侯友宜(圖左)頒發特等獎匾額給5屆冠軍茶王鄭冬泉(右)。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜(圖左)頒發特等獎匾額給5屆冠軍茶王鄭冬泉(右)。記者林媛玲／攝影

坪林 行程 茶葉

