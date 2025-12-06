影／承載歷史記憶的百年市定古蹟坪林尾橋 歷經2年修復今重啟

新北市定古蹟坪林尾橋過去是跨越北勢溪往返台北與宜蘭的重要交通節點，橋墩及欄桿等歷經百年侵蝕導致斑駁、混凝土剝落，新北市府啟動修復計畫，經近2年時間終於修復完成，今早由市長侯友宜主持啟用典禮，現場由無垢舞蹈劇場獻上祈福舞作及奉茶，在歷史與藝術相互映照及莊嚴氣氛下，坪林尾橋重新啟用。

坪林位於清代淡蘭古道南路的中點，也被稱為茶道上的關鍵橋梁，最早於1900年由日本政府建造為木橋，作為軍用物資與郵件運輸通道，後因屢受水害，開始展開鋼筋混凝土與鋼桁架橋改建工程，成今日所見的上撐式桁架橋結構，2008年正式公告為縣定古蹟，後臺北縣改制直轄市，成新北市定古蹟。

無垢舞蹈劇場今天在坪林尾橋祈福演出，以「為百年尾橋獻香奉茶」為主題，舞者結合焚香、奉茶、播下茶籽等象徵性元素，向百年古橋與坪林山林致敬，並獻上象徵祝福的茶湯，由市長侯友宜代表接受。

新北市長侯友宜表示，市定古蹟坪林尾橋是一段歷史的見證，也是新北市珍貴的重要文化資產，坪林尾橋過往肩負著往來台北與宜蘭兩地的交通樞紐，透過百年古蹟橋修復與重現，不僅展現新北市對文化資產的重視，也是凝聚市民對於這片土地的情感，透過更多文化活動與體驗觀光，讓更多人走進坪林，認識這片土地的故事。