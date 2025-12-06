北市首例老公寓裝電梯在大安區 裝了10年現況曝光還有意外好處
北市65歲以上長者占全市24%，居住現況已是「老人住老屋」的「雙老」困境，沒電梯的建物對於行動不便的長者，猶如都市中的醫療偏鄉。市府補助老舊建物增設電梯政策上路10年，只有149件成功案例，大安區和平群賢華廈是第一例。
和平群賢華廈2015年申請補助、2017年取得使照，總工程費380.7萬元，市府補助190萬元，目前使用者為2至5樓住戶。群賢里辦公處就在1樓，里長翁鴻源提及當初是因住戶們年紀大，愈來愈不便，5樓住戶發起要增設電梯，後來也為申請補助而成立管委會。
該棟一名住戶說，管委會體諒大家都是年長者，以後膝關節等會有問題，便推動增設電梯方案，自己考量年紀大有需求，當初就同意，也感謝低樓層住戶體恤的心。電梯每月清潔費和電費5000元以下，由共同基金支應。翁鴻源說，裝完電梯，還能增建近1坪產權登記。買賣房屋是以坪數計價，老舊公寓有電梯確實加分，迄今已賣出3戶。
然而，推動不成的案例仍占多數。北投區吳小姐是4層樓公寓的2樓住戶，先前4樓50多歲的鄰居想將年邁父母接來同住，但現況是建物的樓梯空間有限，無法增設電梯，後續欲改設樓梯式升降椅，經詢問大家意見，因欄杆都要全換新且會擠壓其他人的行走空間，最後不了了之。
吳小姐坦言，目前自己年輕還不需要，但幾年後應該就會需要，畢竟她沒辦法靠一己之力把年長媽媽扛上樓。
文山區廖先生住在屋齡50幾年的4層樓建物，他住在4樓，曾向1、2樓屋主探詢有無裝設電梯的意願，對方認為沒需求，後來就無法再談下去。廖認為，如果能裝電梯就裝，但單靠3、4樓共4戶的財力去支應裝設費用、每月數千元的維護費和電費，負擔真的大。
