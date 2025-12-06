聽新聞
新北萬里崁腳里老年人口近半 關懷據點晴天接長輩用餐雨天貼心送到家
新北市萬里區崁腳里辦公處原來是銀髮俱樂部，昨掛牌成立社區照顧關懷據點，崁腳里因地處山區，交通不便，長輩難買便當。關懷據點志工晴天時準備美味佳餚，接送交通不便長輩前往用餐；雨天時則送餐到長輩家中，服務相當貼心。長輩說「很好吃又營養」。
崁腳里辦公處本來是銀髮俱樂部，很多長者會來做健康操、運動、上課程等，也有志工服務，很受長輩喜愛，大家齊聚一堂話家常，生活有樂趣。
昨天新成立社區照顧關懷據點揭牌，萬里區公所黃雱勉區長主持，市府社會局、民政局、民意代表、企業及志工們共同見證，擴大服務。
崁腳里老年人口比為48.5%，屬超高齡的人口結構，因地處山區交通不便、住家分散，且山區雨季較長，長輩出門參與活動不易，崁腳里長郭清標里長與社區發展協會理事長吳光耀，晴天時接送志工至活動中心準備美味佳餚，再接送交通不便長輩前往用餐；雨天時則至長輩家中提供送餐服務，讓長輩們在陰雨綿綿的冬日，也能夠在家裡接收到溫暖。
據點結合在地企業力量及社會資源，三昌實業、金鍛工業提供加菜金；那米哥莊園提供自己種植的杏鮑菇，讓據點有豐富的食材，提供更營養的餐食。此外，亮山川休閒農場、淡水第一信用合作社萬里分社、金山地區農會也提供據點物資及資源。
萬里區公所黃雱勉區長說，萬里共有9個社區照顧關懷據點，此據點為第一個由里辦公處辦理。感謝郭里長任勞任怨服務，也配合公所訪視高風險個案及弱勢家庭；還有吳光耀理事長、社區志工及在地企業的無私奉獻，據點才能照顧更多的弱勢民眾，為偏遠地區帶來更多的溫暖、幸福。
