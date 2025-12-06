新北汐止油汙染補助收件到31日 換濾心最高千元

中央社／ 新北5日電

基隆河日前遭油汙染，影響新北市汐止區約4.7萬戶。汐止區公所今天公布詳細補助項目包括買水、就醫，而濾心更換最高補助新台幣1000元，31日前收件。

基隆河汙染造成基隆市、汐止用水有油味，新北市政府將動用災害準備金補助市民。

區公所公布詳細補助項目與申請方式，民眾11月27日到12月1日買生活用水、及由於事件導致身體不適就醫，可依發票收據、醫療診斷書等申請補助；這段期間如果由於油汙染事件更換家用淨水設備濾心，每戶補助最高1000元，但不包含簡易攜帶型濾水壺。

民眾可在區公所網站下載專案補助計畫（https://reurl.cc/Ebj3V1）列印後填寫、檢附相關證明，12月31日前交由里長統一收件轉交區公所，或自行送件到區公所。除平日上班時間，區公所6、7日上午8時到下午5時加開收件。

區公所表示，補助對象以台灣自來水股份有限公司公告受災範圍為主，如果非範圍內居民認為受影響也可送件，區公所將再與台水確認。台水說，之後統一公布汐止確切受影響里別。

另外，民眾如果有委外業者清洗水塔，區公所將協助自來水公司代收申請文件，代收期間為12月16日到2026年2月10日。

汐止 基隆

